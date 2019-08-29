برشلونة يبلغ المباراة النهائية للسوبر جلوب

بلغ فريق برشلونة الإسباني المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد ( السوبر جلوب ) المقامة حاليا في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد فوزه السهل على فريق الوحدة السعودي بنتيجة ٣٤ / ٢٤ في مباراة الدور نصف النهائي . على فريق الوحدة السعودي بنتيجة ٣٤ / ٢٤ في مباراة الدور نصف النهائي . بهذه النتيجة ستجمع المباراة النهائية فريق برشلونة الإسباني حامل لقب البطولة، وفريق كييل الألماني والذي تغلب على فاردار المقدوني بطل أوروبا بنتيجة ٣٤ / ٣٠ . الإسباني حامل لقب البطولة، وفريق كييل الألماني والذي تغلب على فاردار المقدوني بطل أوروبا بنتيجة ٣٤ / ٣٠ . يذكر أن برشلونة هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة حيث سبق له الحصول عليها في خمس نسخ سابقة.

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