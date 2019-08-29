تعرف على نتائج مباريات دوري اليد مرتبط ٢٠٠٠

انتهت اليوم بعض منافسات الجولة الأولى من مباريات مرتبط المحترفين لكرة اليد للناشئين. وجاءت النتائج كالتالي: فوز الزمالك على المعادى ٢٨/٣٧ تعادل الأهلى مع الطيران ٢٥/٢٥ فوز أكتوبر على الأوليمبى ٢٤/٢٥ Advertisements فوز سبورتنج على هليوبلس ٢٥/٢٨ تعادل الجياد مع حدائق الأهرام ٢٨/٢٨ فوز سموحة على جزيرة الورد ٢١/٣٠ فوز الزهور علي الفيوم ١٨/٣٠

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