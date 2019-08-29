يورجن كلوب عن مواجهة نابولي: لا أعلم كم مرة لعبت أمامهم

صرح يورجن كلوب المدير الفني ليفربول الإنجليزي، بأنه أصبح لايعرف عدد المرات التي واجه فيها نابولي، وذلك تعقيبًا على قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول واجه نابولي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكان بوابة الفريق الإنجليزي للوصول لدور الـ 16.

وقال المدير الفني الألماني في تصريحاته للموقع الرسمي لليفربول "لاأعلم كم مرة لعبت

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أمام نابولي، لكنهم بكل تأكيد فريق صاحب خبرة."

وتابع " يجب الآن أن ألقي نظرة أخرى قوية على جينك وسالزبورج، لكني أعلم أنهم صغار السن للغاية، وهو شيء مثير وقوي، ذلك سيكون أمرا ممتعا بنسبة 100%، ولا أعتقد أنني لعبت أمام سالزبورج أو جينك لذا أنا أنتظر

المواجهات"

واضاف: " المجموعة ليست سهلة بالنسبة لنا على الإطلاق، ولا يمكن أن نخفي أنفسنا وراء أحد، علينا أن نحاول بكل جهد من أجل التأهل، وبالطبع نحن ننظر إلى المواجهات بنفس المنظور المعتاد لنا".

واختتم :"سوف نقوم بتحليلاتنا وأبحاثنا حول الأندية الثلاثة، لكننا نعلم أنهم جميعًا لعبوا موسمًا استثنائيًا العام الماضي، بالطبع سالزبورج مشهور باكتشاف اللاعبين الجدد، كما فعلوا مع ساديو ماني، ونابي كيتا، كما اكتشفوا لاعبين آخرين، أيضًا، الأمر سيكون ممتعا للغاية أن نلعب ضدهم".