محمد سليم يتوج بثلاث ميداليات ذهبية في رفع الأثقال ورقم إفريقي جديد في دورة الألعاب الإفريقية

نجح الرباع المصري محمد سليم في تحقيق ثلاث ميداليات ذهبيه في رفع الأثقال وزن 96 كيلو في الخطف والكلين والمجموع 373 كجم وتحقيق رقم إفريقي جديد في الكلين. وتحقيق رقم إفريقي جديد في الكلين. برفع ثقل وزنه 208 كجم والرقم السابق لنفس اللاعب وكان 207 كجم وحقق ذهبية الخطف برفع وزن ثقله 165 كجم. كجم وحقق ذهبية الخطف برفع وزن ثقله 165 كجم. وبهذا الإنجاز تضيف بعثة رفع الأثقال المصرية ثلاث ميداليات ذهبية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

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