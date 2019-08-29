طائرة المنيا تختتم المرحلة الأولى من فترة الإعداد الثلاثاء المقبل

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي المنيا، لكرة الطائرة عن موعد انتهاء المرحلة الأولى من الإعداد البدني والمهاري للاعبي الفريق، التي تعد مرحلة أساسية تمثلت في تدريبات مكثفة على مدار شهر كامل، ومعسكرا داخليا، لخلق حالة من التجانس بين اللاعبين الجدد والقدامى، ورفع لياقتهم اللبدنية والفنية.

قال إبراهيم عبد الحكم، المدير الفني

للمنيا، أن الصفقات الجديدة للفريق هي إضافة مميزة لتدعيم صفوف الفريق، في منافساته بالممتاز "أ"، وأن فترة الإعداد البدني والمهاري بدأت بالفعل في أول أغسطس الجاري، وسوف تختتم في الثلاثاء المقبل، بإجمالي 3 تدريبات يومية بمواعيد ثابتة .

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مابين إعداد بدنية بإختراق الضاحية( 5 - 7.5 )كيلو، وتدريبات في منطقة الجبل، بالاضافة ، لرفع اللياقة البدنية بالجيم الخاص بالنادي بفرع المنيا الجديدة، والتدريبات المهارية بصالة إستاد المنيا.

وأكد عبد الحكم ، أن الإعداد يسير وفقًا للجدول الزمني والمخطط التدريبي ، لرفع اللياقة البدنية والفنية للاعبين، مضيفًا ، أنه فور انتهاء اللاعبين من المرحلة الأولي للتدريب ، سيتم إعطائهم راحة لمدة يومان، للعودة لاستكمال باقي مراحل الإعداد.