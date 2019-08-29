الإسماعيلي يتغلب علي المصري ودياً

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في التغلب على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف ودياً، ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.
تقدم الإسماعيلي عن طريق احمد مدبولى ثم تعادل محمود وادى للمصرى قبلأن يسجل حازم مرسى هدف الانتصار فور مشاركته من مقاعد البدلاء.
بدأ الدراويش المباراة بتشكيل يضم ..
محمد مجدى فى حراسة المرمى
خط الدفاع .. أحمد أيمن ،
خط الوسط .. محمد بيومى ، محمود دونجا ، وجيه عبدالحكيم، أحمد مدبولى ،بيكيتى سيلفا.
خط الهجوم .. بنسون شيلونجو
قبل ان يشارك كل من محمد الضرف ومصطفى فارس ومحمد الشامى ومحمود ابو اليزيد وحازم مرسى بمقاعد البدلاء.
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