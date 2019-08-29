رياضة | عاجل.. الزمالك يعلن انسحابه من كأس مصر في هذه الحالة!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يعلن انسحابه من كأس مصر في هذه الحالة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي على عدم استكمال مسابقة كأس مصر في حالة عدم إقامة المباريات بحكام مصريين.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن مرتضى منصور شوف ينسحب من البطولة في حالة عدم الاتفاق مع حكام اجانب لمباريات الدور قبل النهائي، والمباراة النهائية في حالة الصعود.

وأضاف المصدر ذاته بأن رئيس نادي الزمالك مستاء جدا من تعيين جمال الغندور على رأس القيادة الفنية للجنة الحكام الرئيسية، حسث من المتوقع ان حدوث ازمة كبيرة بين الثنائي خلال الفترة المقبلة.

واستانف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وشهد المران بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة للاعبين الأساسيين الذين خاضوا مواجهة الامس أمام فريق مصر للمقاصة، بينما خضع باقي الفريق لتدريبات بدنية وفنية تحت قيادة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض.

ورفض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض منح اللاعبين راحة من التدريبات، نظرا لضيق الوقت بين مباراة المقاصة ومواجهة الاتحاد السكندري.

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وفاز الزمالك على مصر للمقاصة بهدف نظيف سجله عبدالله جمعة في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، بعد تصويبة قوية فشل احمد عادل عبد المنعم التعامل معها.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية ضمن مواجهات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا يوم السبت المقبل في احد فنادق مدينة الإسماعيلية ضمن الاستعدادات الأخيرة للفارس الابيض للمباراة المرتقبة بالدور قبل النهائي من مسابقة الكأس.

في سياق آخر نجح الزمالك في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي ديكاداها الصومالي بالفوز ذهابا بسباعية نظيفة، ثم الفوز في مباراة الإياب بستة أهداف دون مقابل.

ويواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر.