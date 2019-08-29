رياضة | ليفربول ضد أندية مجموعته الأوروبية.. تفوق محدود على نابولي وصدام أول مع سالزبورج وجينك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ضد أندية مجموعته الأوروبية.. تفوق محدود على نابولي وصدام أول مع سالزبورج وجينك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، في مجموعة متوازنة مع أندية (نابولي الإيطالي – جينك البلجيكي – سالزبورج النمساوي).

ليفربول (حامل لقب) دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد تغلبه في المباراة النهائية علي توتنهام هوتسبير بهدفين دون مقابل، سجلهما محمد صلاح، وديفوك أوريجي، كما حصد مؤخرًا لقب السوبر الأوروبي، بعد الفوز علي تشيلسي بنتيجة 5 – 4 بركلات الترجيح.

بالنسبة لتاريخ مواجهات ليفربول مع أندية مجموعته في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، لم يتقابل الليفر مع سالزبورج النمساوي، وجينك البلجيكي في أي مواجهة ودية أو رسمية سابقًا، بينما سبق واصطدم مع فريق نابولي في 4 مواجهات سابقة

- مواجهات ليفربول ضد نابولي:

تقابل ليفربول مع فريق نابولي الإيطالي في 4 مواجهات بالبطولات الأوروبية، فاز في مباراتين، وخسر مباراة، وتعادل في مثلها، وسجل لاعبو الريدز 4 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.

والتقي ليفربول مع نابولي للمرة الأولي في بطولة الدور الأوروبي موسم 2010 / 2011، وانتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف، بينما فاز الريدز في لقاء الإياب بنتيجة 3-1، وسجل الأهداف أسطورة الليفر ستيفن جيرارد "هاتريك".

تجدد اللقاء بين ليفربول ونابولي في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا 2018-2019 في دور المجموعات، وانتهت المباراة الأولي بفوز الفريق الإيطالي بهدف دون مقابل، بينما فاز الليفر في المباراة الثانية بنفس النتيجة وسجل الهدف نجم منتخب مصر محمد صلاح.

وكان الفوز علي نابولي بوابة ليفربول لمواصلة مشواره في البطولة وحصد اللقب في النهاية على حساب فريق توتنهام بالفوز عليه بهدفين دون مقابل.

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- مواجهات يورجن كلوب ضد نابولي:

مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب أيضًا اصطدم بفريق نابولي في 4 مواجهات سابقة (2 مع ليفربول – 2 مع بوروسيا دورتموند)، فاز في مباراتين وخسر مباراتين.

التقي "كلوب" مع نابولي للمرة الأولي في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2013 / 2014 وكان مدربًا لفريق بوروسيا دورتموند، خسر المباراة الأولي 2-1، وفاز في لقاء الإياب 3-1.

بينما قاد المدرب الألماني فريق ليفربول أمام نابولي في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وخسر ذهابًا بهدف دون رد، وفاز في لقاء الإياب بنفس النتيجة.

ولم يتقابل "كلوب" مع فريقي سالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي في بطولات أوروبا خلال مشواره التدريبي.

- إنجازات ليفربول الأوروبية:

يعتبر ليفربول واحد من أعرق أندية أوروبا، استطاع حصد لقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات طوال تاريخه، أعوام (1977، 1978، 1981، 1984، 2005، 2019)، وهو ثالث أكثر الأندية الأوروبية تتويجًا بلقب البطولة القارية، بعد ريال مدريد المتصدر بـ 13 لقبًا وإيه سي ميلان صاحب المركز الثاني بـ7 ألقاب.

ليفربول أيضًا حصد مركز "الوصيف" في دوري الأبطال 3 مرات طوال تاريخه، أعوام (1985، 2007، 2018).

أما بالنسبة لبطولة الدوري الأوروبي توج ليفربول بلقبها 3 مرات طوال تاريخه، أعوام (1973، 1976، 2001)، وحصد مركز الوصيف مرة وحيدة عام (2006)، بينما توج بلقب بطولة السوبر الأوروبي 4 مرات أعوام (1977، 2001، 2005، 2019)، وفاز بـ"الوصافة" عامي (1978، 1984).