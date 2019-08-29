رياضة | قائد بوروسيا دورتموند: لم نتفاجئ من مواجهة برشلونة.. وسنفوز عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد بوروسيا دورتموند: لم نتفاجئ من مواجهة برشلونة.. وسنفوز عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد النجم الدولي الألماني ماركو رويس، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، على أن لاعبي الفريق الأصفر قد رغبوا في مواجهة فريق برشلونة الإسباني في هذه النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وخلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قال رويس: "صباح اليوم كنا نتناول الإفطار، واتفقنا جميعًا على أننا نود التواجد مع برشلونة في مجموعة واحدة".
وتابع نجم بوروسيا قائلاً: "هذا حدث بالفعل! من الواضح أن المجموعة صعبة للغاية؛ نحن في مواجهة فرق لم نختبرها في السنوات الأخيرة".
واختتم اللاعب الأفضل في ألمانيا لعام 2019 بقوله: "ستكون المباريات ضد برشلونة أجواء احتفالية لنا ولجماهيرنا! نحن نؤمن بجودتنا وهدفنا هو المضي قدمًا".
وأسفرت قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2019-2020 ، والتي أجريت اليوم الخميس في موناكو، عن المجموعات التالية:
المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان الفرنسي- ريال مدريد الإسباني- كلوب بروج البلجيكي- جالطة سراي التركي.
المجموعة الثانية: بايرن ميونخ الألماني- توتنهام الإنجليزي- أولمبياكوس اليوناني- ريد ستار بلجراد الصربي.
المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي الإنجليزي- شاختار دونيتسك الأوكراني- دينامو زغرب الكرواتي- أتالانتا الإيطالي.
المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي- أتلتيكو مدريد الإسباني- باير ليفركوزن الألماني- لوكوموتيف موسكو الروسي.
المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي- نابولي الإيطالي- سالزبورج النمساوي- جنك البلجيكي.
المجموعة السادسة: برشلونة الإسباني- بروسيا دورتموند الألماني- انتر ميلان الإيطالي- سلافيا براغ التشيكي.
المجموعة السابعة: زينيت سان بطرسبرغ الروسي- بنفيكا البرتغالي- ليون الفرنسي- لايبزج الألماني.
المجموعة الثامنة: تشيلسي الإنجليزي- أياكس الهولندي- فالنسيا الإسباني- ليل الفرنسي.
ووزعت الفرق ال32 المتأهلة لدور المجموعات إلى أربعة مستويات حيث ضمت كل مجموعة فريقا واحدا فقط من كل مستوى.
وتنطلق فعاليات دور المجموعات لدوري الأبطال في 17 و18 سبتمبر المقبل فيما ستقام المباراة النهائية للبطولة بإسطنبول في 30 مايو 2020 .