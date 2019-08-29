رياضة | قائد بوروسيا دورتموند: لم نتفاجئ من مواجهة برشلونة.. وسنفوز عليهم

أكد النجم الدولي الألماني ماركو رويس، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، على أن لاعبي الفريق الأصفر قد رغبوا في مواجهة فريق برشلونة الإسباني في هذه النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا .

وخلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قال رويس: "صباح اليوم كنا نتناول الإفطار، واتفقنا جميعًا على أننا نود التواجد مع برشلونة في مجموعة واحدة".

وتابع نجم بوروسيا قائلاً: "هذا حدث بالفعل! من الواضح أن المجموعة صعبة للغاية؛ نحن في مواجهة فرق لم نختبرها في السنوات الأخيرة".

واختتم اللاعب الأفضل في ألمانيا لعام 2019 بقوله: "ستكون المباريات ضد برشلونة أجواء احتفالية لنا ولجماهيرنا! نحن نؤمن بجودتنا وهدفنا هو المضي قدمًا".