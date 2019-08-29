رياضة | عاجل - باريس سان جيرمان يتفق مع بديل نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - باريس سان جيرمان يتفق مع بديل نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإسباني جيرارد روميرو، الصحفي البرشلوني الموثوق عن بدل نيمار دا سيلفا في باريس سان جيرمان بعدما اقترب اللاعب من مغادرة صفوف الفريق للانتقال إلى برشلونة وذلك قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال جيرارد روميرو الصحفي البرشلوني أن الأرجنيتني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي سيكون بديلاً للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في باريس سان جيرمان خاصةً أن اللاعب يعد خارج حسابات المدرب ماوريسيو ساري.

وعقد ظهر اليوم الخميس اجتماعاً بين مسؤولي باريس سان جيرمان وبرشلونة في مدينة موناكو لمناقشة وضع نيمار حيثُ قدم البارسا عرض جديد ويقترب اللاعب بقوة من الانضمام لصفوف النادي الكتالوني مقابل توديبو وراكيتيتش ومبلغ مالي.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يضع في خياراته 3 بدائل حال رحيل النجم البرازيلي نيمار ويأتي باولو ديبالا على رأس هؤلاء بالإضافة إلى الثنائي كريستيان إريكسن والأرجنتيني الآخر هو ماوروي إيكاردي.

وكان البرازيلي نيمار قد انتقل إلى نادي برشلونة في 1 يوليو 2013 واستمر مع النادي الكتالوني حتى 3 أغسطس 2017 حيثُ لعب حسب موقع ترانسفير ماركت، 186 مباراة بمختلف المسابقات حيثُ سجل 105 هدفاً وصنع 76 تمريرة حاسمة.

وانتقل البرازيلي إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا وهو 222 مليون يورو في أغلى توقيع في العالم.

وعلى صعيد آخر؛ جاءت نتائج قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا نسخة 2020 كالتالي:

Advertisements

- المجموعة الأولي: باريس سان جيرمان - ريال مدريد - كلوب بروج - جلطة سراي

- المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ - توتنهام - أولمبياكوس - النجم الأحمر

- المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي - شاختار دونيتسك - دينامو زغرب - أتالانتا

- المجموعة الرابعة: يوفنتوس - أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن - لوموكتيف موسكو

- المجموعة الخامسة: ليفربول - نابولي - سالزبورج النمساوي - جينك البلجيكي

- المجموعة السادسة: برشلونة - بوروسيا دورتموند - إنتر ميلان - سلافيا براج

- المجموعة السابعة: زينيت الروسي - بنفيكا - ليون -لايبزيج