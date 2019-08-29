رياضة | مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ لحظات فعاليات قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي استضافتها قاعة "جريمالدي فورام" بإمارة موناكو الفرنسية.

وكان الاتحاد الأوروبي "يويفا" خصص القرعة حسب تصنيفات الأندية والتي جاءت كالآتي:-

الوعاء الأول: مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي الإنجليزية، برشلونة الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، بايرن ميونيخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي وزينيت سان بطرسبيرج الروسي.

الوعاء الثاني: ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، بوروسيا دورتموند الألماني، نابولي الإيطالي، شاختار دونيتسك الأوكراني، توتنهام الإنجليزي، أياكس أمستردام الهولندي وبنفيكا البرتغالي.

الوعاء الثالث: ليون الفرنسي، باير ليفركوزن الألماني، ريد بول سالزبورج النمساوي، فالنسيا الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، أوليمبياكوس اليوناني، دينامو زغرب الأوكراني وكلوب بروج البلجيكي.

الوعاء الرابع: لوكوموتيف موسكو الروسي، جينك البلجيكي، جالطة سراي التركي، لايبزيج الألماني، النجم الأحمر اليوغسلافي، أتالانتا الإيطالي، ليل الفرنسي وسلافيا براج التشيكي.

وأوقعت قرعة دوري الأبطال باريس سان جيرمان الفرنسي، بالمجموعة الأولي والتي ضمت كلا من "ريال مدريد الإسباني، وكلوب براج البلجيكي، وجالاطاسراي التركي".

وتعتبر هذه النسخة حاملة للرقم 65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال.

وجنبت القرعة أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم.

وتبدأ الفرق المشاركة بدور المجموعات مبارياتها على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى، وتستمر منافسات مرحلة المجموعات حتى 11 ديسمبر من العام الحالي، ليتأهل من بين تلك الفرق 16 فريقًا فقط إلى الدور ثمن النهائي.

وجاءت نتائج القرعة كالآتي:-

. المجموعة الأولى:

باريس سان جيرمان الفرنسي

ريال مدريد الإسباني

كلوب براج البلجيكي

جالاطاسراي التركي

• المجموعة الثانية :

- بايرن ميونخ الألمانى

- توتنهام هوتسبر الإنجليزى

-أولمبياكوس اليونانى

- النجم الأحمر الصربي

• المجموعة الثالثة :

- مانشستر سيتي الإنجليزى

- شاختار دونيسك الأوكرانى

-دينامو زغرب الكرواتي

- أتالانتا الإيطالى

• المجموعة الرابعة :

- يوفنتوس الإيطالى

- اتليتيكو مدريد الأسبانى

-باير ليفركوزن الألمانى

-لوموكوتيف موسكو الروسي

• المجموعة الخامسة :

- ليفربول الإنجليزى

- نابولي الإيطالى

-سالزبرغ النمساوى

-جينك البلجيكى

• المجموعة السادسة :

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- برشلونة الأسبانى

- بوروسيا دورتموند الألمانى

-انتر ميلان الإيطالي

-سلافيا براج التشيكى

• المجموعة السابعة :

- زينيت سان بيترسبورغ الروسي

- بنفيكا البرتغالى

-أولمبيك ليون الفرنسي

-لايبزج الألمانى

• المجموعة الثامنة :

- تشيلسي الإنجليزى

- اياكس أمستردام الهولندي

-فالنسيا الأسبانى

-ليل الفرنسي

وأعلن الاتحاد الأوروبي "يويفا" عن إقامة المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية، يوم 20 مايو 2020، على أن يتم تطبيق تقنية الفيديو بداية من الأدوار الإقصائية هذا الموسم.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات البطولة حتى نهائي أتاتورك من خلال التقرير الآتي:-

أولا: "دور المجموعات":

الجولة الأولى: 17-18 سبتمبر 2019

الجولة الثانية: 1-2 أكتوبر 2019

الجولة الثالثة:22-23 أكتوبر 2019

الجولة الرابعة: 5-6 نوفمبر 2019

الجولة الخامسة: 26-27 نوفمبر 2019

الجولة السادسة: 10-11 ديسمبر 2019

ثانيا: "ذهاب دور الـ 16"

18-19/25-26 فبراير 2020

ثالثا: "إياب دور الـ 16"

10-11/17-18 مارس 2020

رابعا: "ذهاب دور الـ 8"

7-8 أبريل 2020

خامسا: "إياب دور الـ 8"

14-15 أبريل 2020

سادسا: "ذهاب نصف النهائي"

28-29 أبريل 2020

سابعا: "إياب نصف النهائي":

5-6 مايو 2020

ثامنا: "النهائي"

السبت 30 مايو 2020 على ملعب أتاتورك بإسطنبول التركية.