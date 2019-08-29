رياضة | زانيتي يتوعد برشلونة بتصريحات نارية بعد قرعة دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زانيتي يتوعد برشلونة بتصريحات نارية بعد قرعة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق الأرجنتيني خافيير زانيتي، أسطورة نادي إنتر ميلان الإيطالي والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس النادي، على القرعة التي وقع بها فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا، مشيرًأ لأن فريقه يعرف جيدة نقاط القوة في نادي برشلونة الإسباني ومستعد لمواجهاتهم في دوري أبطال أوروبا بكل قوة.
وخلال تصريحات صحفية لشبكة "سكاي سبورت" قال زانيتي: "سنواجه برشلونة مرة أخرى نحن على دراية بنقاط قواتهم لكن سنلعب ضد الفرق الأخرى ايضا و ليس برشلونة فقط".
وأكمل نائب رئيس الإنتر تصريحاته قائلاً: " نعود إلى برشلونة ونعرف إمكانات هذا الفريق، لكننا سنقاتل من أجل كل نقطة، الفريقان الآخران في المجموعة أيضا أقويا، سنرى ما سيحدث".
من الجدير بالذكر انه قد أسفرت قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2019-2020 ، والتي أجريت اليوم الخميس في موناكو، عن المجموعات التالية:
المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان الفرنسي- ريال مدريد الإسباني- كلوب بروج البلجيكي- جالطة سراي التركي.
المجموعة الثانية: بايرن ميونخ الألماني- توتنهام الإنجليزي- أولمبياكوس اليوناني- ريد ستار بلجراد الصربي.
المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي الإنجليزي- شاختار دونيتسك الأوكراني- دينامو زغرب الكرواتي- أتالانتا الإيطالي.
المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي- أتلتيكو مدريد الإسباني- باير ليفركوزن الألماني- لوكوموتيف موسكو الروسي.
المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي- نابولي الإيطالي- سالزبورج النمساوي- جنك البلجيكي.
المجموعة السادسة: برشلونة الإسباني- بروسيا دورتموند الألماني- انتر ميلان الإيطالي- سلافيا براغ التشيكي.
المجموعة السابعة: زينيت سان بطرسبرغ الروسي- بنفيكا البرتغالي- ليون الفرنسي- لايبزج الألماني.
المجموعة الثامنة: تشيلسي الإنجليزي- أياكس الهولندي- فالنسيا الإسباني- ليل الفرنسي.
ووزعت الفرق ال32 المتأهلة لدور المجموعات إلى أربعة مستويات حيث ضمت كل مجموعة فريقا واحدا فقط من كل مستوى.
وتنطلق فعاليات دور المجموعات لدوري الأبطال في 17 و18 سبتمبر المقبل فيما ستقام المباراة النهائية للبطولة بإسطنبول في 30 مايو 2020 .