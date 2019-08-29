رياضة | رسميا.. إنتر ميلان يضم سانشيز معاراً من اليونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إعارة التشيلي أليكسيس سانشيز بشكل رسمي لنادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الحالية.

ونجح الإنتر في حسم التعاقد مع سانشيز بشكل رسمي من اليونايتد على سبيل الإعارة حتي عام 2020 لمدة موسم واحد بعد سلسلة من المفاوضات.

تجدر الإشارة أن أليكسيس سانشيز هو ثاني لاعب يرحل من مانشستر يونايتد هذا الصيف لينضم إلى صفوف إنتر ميلان الذي حصل في وقت سابق أيضًا على خدمات المهاجم البلجيكي العملاق روميلو لوكاكو.

وكان روميلو لوكاكو قد سجل أول أهدافه بقميص إنتر ميلان في أول مباراة رسمية له خلال الفوز على ليتشي 4-0 في الجولة الأولى بالكالتشيو.