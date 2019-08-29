رياضة | تاريخ مواجهات ليفربول ونابولي قبل صداهما بدوري أبطال أوروبا.. صلاح يتحدي الطليان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات ليفربول ونابولي قبل صداهما بدوري أبطال أوروبا.. صلاح يتحدي الطليان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في سيناريو يتكرر للمرة الثانية، أوقعت القرعة نادي ليفربول الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا بجانب نادي نابولي الإيطالي في نفس المجموعة للعام الثاني على التوالي، ولكن هذه المرة جاءت فرق ريد بول سالزبورغ النسماوي وجينك البلجيكي، بجانب ليفربول ونابولي في المجموعة الخامسة، بدلًا من باريس والنجم الأحمر في العام الماضي.

ويرى البعض بأن نابولي وليفربول، سيتمكنا من العبور إلى دور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا بكل سهولة، وستكون المنافسة على المركز الثالث بين ريد بول سالزبورغ، وبين جينك البلجيكي، ولكن كرة القدم قد عودتنا دومًا على أنها لعبة المفاجآت، ومن غير الممكن أن يتم التنبؤ بالصاعدين عن المجموعة قبل حتى بداية الجولة الأول من دور المجموعات.

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وخلال هذا التقرير، ستكونوا على موعد مع حديث مفصل عن فرق المجموعة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وكذلك بعض الإحصائيات عن سجل مواجهات ليفربول ونابولي على وجه التحديد.

بحسب ما يراه البعض، فإن ليفربول سيكون منافس قوي على لقب البطولة في هذا الموسم، وسيحاول الريدز الدفاع عن لقبه، ووجوده في هذه المجموعة السهلة نسبيًا قد يساعده بشكل كبير في تحقيق هدفه الأول وهو الصعود للأدوار الإقصائية، ومن ثم يبدأ التفكير في مشواره نحو اللقب.

أما عن سجل مواجهات ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا، فقد لعب الفريق نحو 6 مواجهات، تعادل الفريقين في أول لقاء يجمع بينهما في 21 أكتوبر 2010، وفي اللقاء الثاني فاز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وفي الموسم الماضي، أوقعت القرعة ليفربول ونابولي، وجهً لوجه، وفاز النادي الإيطالي في اللقاء الأول بهدف نظيف، في حين كانت مبارة العودة دراماتيكية، وحسم ليفربول لصالحه بهدف نظيف سجله الدولي المصري محمد صلاح، ليفود ليفربول إلى الصعود إلى دور ال16 ومن بعدها نحو اللقب السادس في البطولة القارية بالنسبة للريدز.