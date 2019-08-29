رياضة | بعد قرعة أبطال أوروبا.. أرقام محمد صلاح في دور المجموعات بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قرعة أبطال أوروبا.. أرقام محمد صلاح في دور المجموعات بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020، التي أقيمت مساء اليوم في الإمارة الفرنسية موناكو، بعد تأهل 32 فريقًا لهذا الدور، عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح في مجموعة سهلة نسبيًا على حامل لقب البطولة.

وحل ليفربول في المجموعة الخامسة إلى جانب أندية نابولي الإيطالي، وسالزبورج النمساوي، وجينك البلجيكي، في مجموعة متوازنة نسبيًا لحامل لقب النسخة الماضية، وشارك صلاح في دور المجموعات للبطولة في 3 مرات بواقع مرتين في صفوف الريدز ومواجهة في صفوف ذئاب روما، ونرصد لكم في التقرير التالي أرقام صلاح في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا كالتالي:

- موسم 2013/2014، كانت أول مشاركات صلاح في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وتمكن من تسجيل هدفين في 6 مباريات، وكان الهدفين أمام تشيلسي الإنجليزي بواقع هدف في مباراة الجولة الأولى التي جمعت بينهما في ملعب "ستامفورد بريدج" وانتهت بتفوق بازل بهدفين مقابل هدف أحرزهما محمد صلاح وماركو ستريلر، بينما سجل أوسكار هدف البلوز الوحيد، وفي مباراة الجولة الخامسة كرر بازل فوزه على تشيلسي بهدف نظيف أحرزه محمد صلاح، على ملعب "سانت جاكوب بارك".

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- موسم 2014/2015، شارك صلاح هذه المرة بقميص تشيلسي في مباراتين فقط أمام سبورتينج لشبونة، ولكن لم يتمكن من هز شباك الفريق البرتغالي في المواجهتين.

- موسم 2015/2016، لعب صلاح مع روما الإيطالي في 5 مباريات، ولكنه لم ينجح سوى في تسجيل هدف وحيد وصناعة آخر أمام باير ليفركوزن الألماني، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الأوليمبيكو" معقل ذئاب روما، وانتهت المواجهة بينهما بتفوق روما بنتيجة 3/2، حيث أحرز أهداف روما كلاً من محمد صلاح، وإدين دجيكو، وميراليم بيانيتش، بينما سجل هدفي ليفركوزن كلاً من أدمير محمدي، وخافيير هيرنانديز.

- موسم 2017/2018، لعب ليفربول في المجموعة الثالثة إلى جانب أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، ونابولي الإيطالي، وسرفينا زفيزدا الصربي، وشارك صلاح في جميع مواجهات فريقه، وتمكن خلالها من التوهج بإحراز 5 أهداف وصناعة هدفين.

- وفي موسم 2018/2019، شارك ليفربول في جميع مباريات فريقه، وتمكن خلالها من إحراز 3 أهداف، بواقع هدفين أمام سرفينا زفيزدا الصربي، والهدف الأغلى أمام نابولي بعد تغلب على المدافع العنيد كوليبالي ليقود فريقه لدور الستة عشر بهدف الحسم، في البطولة التي تمكن ليفربول في الحصول على لقبها في النهاية بتغلبه في المباراة النهائية على مواطنه توتنهام بنتيجة 2/0.