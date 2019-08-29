رياضة | تمهيدًا لإنتقاله لبرشلونة.. باريس يعثر على البديل الأفضل لتعويض نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تمهيدًا لإنتقاله لبرشلونة.. باريس يعثر على البديل الأفضل لتعويض نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية وإعلامية إسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بدأ بالفعل في البحث عن بدلاء للنجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، الذي يقترب بشدة من العودة لناديه السابق برشلونة الإسباني.

وبحسب ما ذكره جيرارد روميرو من إذاعة (الراك 1) الإسبانية، فإن ليوناردو المدير الرياضي للبي إس جي، قد هبط في مدينة باريس منذ قليل، حيث كان في إيطاليا لحسم صفقتي الأرجنتيني باولو ديبالا والفرنسي بليز ماتويدي من ناجي يوفنتوس الإيطالي، من أجل تعويض رحيل نيمار للبارسا.

وكشفت العديد من التقارير ان باريس سان جيرمان، يرغب في إدارج الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب هجوم برشلونة ضمن صفقة نيمار، ولكنه لن يكتفي بذلك، حيث يتفاوض مع الأرجنتينيان باولو ديبالا وماورو إيكاردي لاعبا يوفنتوس وإنتر ميلان، وكذلك الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي لضم أحدهم. Advertisements ومن الجدير بالذكر انه كان باريس سان جيرمان قد تلقى صدمة قوية خلال الفترة الماضية بإصابة الثنائي الهجومي الخطير، الفرنسي كيليان مبابي والأوروجوياني إدينسون كافاني فى مباراة البي إس جي ضد تولوز الأخيرة بالدوري الفرنسي. ولفتت صحيفة "لوباريسان" الفرنسية، إلى أن باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي هو الأقرب لتعويض لأنه الصفقة الأسهل، حيث يرغب اللاعب في الرحيل بعد استبعاده من التشكيل الأساسي من قبل مدرب اليوفي الجديد ماوريسيو ساري.

وسبق أن ذهب الفرنسي إيريك أبيدال مدير التعاقدات بنادي برشلونة إلى باريس والتقطته العدسات وهو في طريقه إلى إدارة الباريسيين من أجل التفاوض لكن لم يصل الناديان إلى أي حل يرضي جميع الأطراف، فالبارسا لا يريد دفع الأموال ويرغب في إدخال لاعب أو لاعبين في الصفقة والخليفي يرفض ويطلب الأموال فقط، وحتى هذه اللحظة لا يعرف أي شخص في باريس أو برشلونة إلى أين سيذهب نيمار؟!