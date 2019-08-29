رياضة | بالأرقام.. تاريخ مواجهات يوفنتوس وأتلتيكو مدريد قبل مواجهتهما بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. تاريخ مواجهات يوفنتوس وأتلتيكو مدريد قبل مواجهتهما بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاءت الأقدار، بأن يتواجد يوفنتوس واتليتكو مدريد وجهًا لوجه مرة أخرى ومن جديد خلال دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020، وذلك بعد نحو أقل من ست أشهر فقط من المواجهة الشهيرة بينهما والتي كانت في دور ال16 من البطولة الماضية، حيث إنتصر الفريق المدريدي في البداية بهدفين على أرضية ميدانه، قبل أن يعود كريستيانو رونالدو في مباراة ريمونتادا شهيرة ويسجل 3 أهداف ويقلب الطاولة ويقود يوفنتوس للتأهل إلى دور ربع النهائي.

قرعة دوري الأبطال في هذا الموسم، أوقعت يوفنتوس واتليتكو مدريد بجانب نادي باير ليفركوزن الألماني، ونادي لوكوموتيف موسكو الروسي ضمن المجموعة الرابعة، وأصبح من المؤكد بأن تشهد هذه المجموعة صراع كبير على حجز بطاقتي التأهل بين الفرق الأربعة، حتى وإن كان الكثيرون يعتقدون بأن يوفنتوس واتليتكو مدريد هما الأقرب والأوفر حظًا لحصد بطاقات التأهل، ولكن يبقى كل شيء وارد في عالم كرة القدم.

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خلال هذا التقرير من موقع الخليج 365 الرياضي، ستكونوا على موعد للحديث عن مباريات هذه المجموعة، وكذلك عن تاريخ وسجل المواجهات بين يوفنتوس واتليتكو مدريد.

مواجهات يوفنتوس واتليتكو مدريد عرفت دومًا، بأنها مباراة قوية ومن العيار الثقيل، وسجل مواجهات الفريقين يؤكد ذلك، حيث لعبا الثنائي 4 مباريات فقط في دوري أبطال أوروبا، الإنتصار كان حليف أتليتكو مدريد في مرتين، في حين فاز يوفنتوس في مرة وحيدة فقط، وهي مباراة العودة في دور ال16 في الموسم الماضي، في حين حسم التعادل مباراة واحدة بين الفريقين.

أما عن أخر مواجهة بين يوفنتوس واتليتكو مدريد، كانت في 10 أغسطس الجاري، ضمن مباريات الكأس الدولية للآبطال، وعندها نجح يوفنتوس في تحقيق الفوز والإنتصار بهدفين مقابل هدف واحد للسيدة العجوز.