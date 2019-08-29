رياضة | قبل الصدم المرتقب بدوري الأبطال.. تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتوتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الصدم المرتقب بدوري الأبطال.. تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، وكانت القرعة رحيمة ببعض الفرق، ولكنها كانت قاسية على البعض الأخر، حيث وقع نادي بايرن ميونيخ في المجموعة الثانية وبجانبه نادي توتنهام الإنجليزي، وأولمبياكوس اليوناني، ونادي سرفينا زفيزدا بطل صريبا، والذي لا يملك تاريخ كبير في البطولات الأوروبية على أي حال.

ولاشك في كون الأغلبية العظمي قد رشحت بايرن ميونيخ ليكون بطلًا لهذه المجموعة، في حين سيحصل توتنهام على بطاقة التأهل الثانية بكل سهوية بحسب أراء المحللين، ولكن في نهاية الأمر تبقى كل الأمور في الملعب، وخلال هذا التقرير من موقع الخليج 365 الرياضي، ستكونوا على موعد مع حديث حول هذه المجموعة، وعن سجل المواجهات بين كبيري المجموعة توتنهام وبايرن ميونيخ.

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يذكر بأن توتنهام وبايرن ميونيخ لم يلعبا سويًا ولو لمرة واحدة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا، ولكن الفريقين لعبا سويًا في بطولات أخرى مثل كأس الكؤوس الأوروبية وكأس الاتحاد الأوروبي، ووصل عدد مواجهات بايرن ميونيخ وتوتنهام إلى 4 مواجهات فقط.

حيث إنتصر النادي البافاري في لقائين، وأنتصر توتنهام في مباراة واحدة، في حين حسم التعادل المباراة الأخيرة بين الفريقين، وستكون مواجهة بايرن ميونيخ وتوتنهام ضمن دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، هي الأولى بالنسبة للفريقين في البطولة القارية الأعرق وسوف يطمح الثنائي في محاولة خطف المركز الأول من أجل الإبتعاد أكثر من المواجهات الصعبة في دور ال16 من البطولة.

ويذكر بأن مدرب نادي بايرن ميونيخ، نيكو كوفاتش، قد تحدث قبل إجراء قرعة البطولة، وقال بأن فريقه جاهز لمنافسة على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الحالية، مشددًا على كون بايرن ميونيخ يبقى دومًا واحد من أبرز المرشحين للفوز باللقب في كل موسم.