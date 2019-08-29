رياضة | سكاي سبورت تكشف عن سبب تعطل صفقة نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكاي سبورت تكشف عن سبب تعطل صفقة نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شبكة "سكاي سبورت"، اليوم الخميس، عن وصول نادي برشلونة لاتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن نيمار دا سيلفا ليعود مجدداً إلى كامب نو بعد عامين من رحيله للدوري الفرنسي بشكل مفاجئ في صفقة أثارت الرأي العام الرياضي والكتالوني بشكل خاص.

وأشارت الشبكة أنه تم التوصل إلى اتفاق مع ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان على أساس نقدي بالإضافة إلى الثنائي توديبو وإيفان راكيتيش في حين أن عثمان ديمبيلي لم يعط أي موافقة حتى الآن بشكل رحيله إلى الدوري الفرنسي وهو ما يُعطل الصفقة.

ويعود نيمار إلى برشلونة بعدما تدهورت علاقته مع إدارة باريس سان جيرمان منذ إعلان رغبته في الانتقال إلى الدوري الإسباني وسينضم اللاعب إلى "كامب نو" في مقابل مبلغ مادي والثنائي راكيتيش وتوديبو بينما لم يمنح ديمبيلي موافقته حتى الآن ولكن يتوقع أن تتم الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.

Advertisements

وأبدى نيمار رغبته في الانتقال إلى باريس سان جيرمان مما أحدث ضجة كبيرة منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية في مايو الماضي حتى الآن كما دخل ناديي ريال مدريد ويوفنتوس على خط المفاوضات مع النجم البرازيلي.

وكان البرازيلي نيمار قد انتقل إلى نادي برشلونة في 1 يوليو 2013 واستمر مع النادي الكتالوني حتى 3 أغسطس 2017 حيثُ لعب حسب موقع ترانسفير ماركت، 186 مباراة بمختلف المسابقات حيثُ سجل 105 هدفاً وصنع 76 تمريرة حاسمة.

وانتقل البرازيلي إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا وهو 222 مليون يورو في أغلى توقيع في العالم.

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت وصول الطرفين لاتفاق بشأن نيمار خلال الاجتماع الذ عقد بين ممثلي الجانبي في مدينة موناكو ولكن البعض ينفي ذلك ويؤكد أن اللاعب لا يزال بعيداً عن البارسا ويبدو أن الأمر يتوقف على موافقة عثمان ديمبيلي.