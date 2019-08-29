رياضة | رئيس برشلونة يرفض الكشف عن تطورات صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يرفض الكشف عن تطورات صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفض جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، التعليق على آخر تطورات المفاوضات بين البارسا وباريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل استعادة النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، حيث ان بارتوميو عند سؤاله عن "نيمار" كان جوابه: "اليوم كانت القرعة".
ووفقًا لما ذكرته العديد من التقارير الصحفية في فرنسا وإسبانيا فإن برشلونة يرغب بالفعل في ضم نيمار لكنه لا يريد المجازفة والذهاب إلى إدارة باريس والتي تعلم جيدا أنهم سيفرضون عليهم شروطهم وسيطلبون أموالا ضخمة لن يستطيع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا أن يدفعها في الوقت الحالي.
ويأتي ذلك خاصة بعد أن دفع مسؤولي البارسا الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان إلى أتليتكو مدريد والمقدر بـ 120 مليون يورو، لكن ليوناردو قام بالاجتماع بنيمار والأخير أبلغه أنه يريد الرحيل وبدأت مرحلة جديدة في حياة البرازيلي.
وذهب إيريك أبيدال مدير التعاقدات بنادي برشلونة إلى باريس والتقطته العدسات وهو في طريقه إلى إدارة الباريسيين من أجل التفاوض لكن لم يصل الناديان إلى أي حل يرضي جميع الأطراف، فالبارسا لا يريد دفع الأموال ويرغب في إدخال لاعب أو لاعبين في الصفقة والخليفي يرفض ويطلب الأموال فقط، وحتى هذه اللحظة لا يعرف أي شخص في باريس أو برشلونة إلى أين سيذهب نيمار؟!
وأوضحت التقارير ان باريس سان جيرمان ومجلس إدارته برئاسة القطري ناصر الخليفي والمدير الرياضي للنادي الباريسي ليوناردو استشاطوا غضبا من اللاعب وأصدر النادي بيانا يعلن فيه تمرد لاعبه الأمر الذي زاد من الوضع سوءا بين اللاعب وناديه، لكن اللاعب عاد بعدها للتدريبات.
وبدا للجميع أن النادي الفرنسي سيعاقبه على فعلته وهو ما ظهر واضحا في الفترة الماضية، فمنذ قدومه من العطلة وهو لم يلمس الكرة ولم يلعب في أي مباراة سواء ودية أو رسمية للفريق الباريسي، حيث صرح المدرب الألماني لباريس، توماس توخيل أن نيمار سليم 100 % لكنه لن يكون ضمن قائمة الفريق حتة تتم حل جميع أزماته ومشاكله مع النادي.