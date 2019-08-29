رياضة | رئيس برشلونة يرفض الكشف عن تطورات صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يرفض الكشف عن تطورات صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، التعليق على آخر تطورات المفاوضات بين البارسا وباريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل استعادة النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، حيث ان بارتوميو عند سؤاله عن "نيمار" كان جوابه: "اليوم كانت القرعة".

ووفقًا لما ذكرته العديد من التقارير الصحفية في فرنسا وإسبانيا فإن برشلونة يرغب بالفعل في ضم نيمار لكنه لا يريد المجازفة والذهاب إلى إدارة باريس والتي تعلم جيدا أنهم سيفرضون عليهم شروطهم وسيطلبون أموالا ضخمة لن يستطيع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا أن يدفعها في الوقت الحالي. ويأتي ذلك خاصة بعد أن دفع مسؤولي البارسا الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان إلى أتليتكو مدريد والمقدر بـ 120 مليون يورو، لكن ليوناردو قام بالاجتماع بنيمار والأخير أبلغه أنه يريد الرحيل وبدأت مرحلة جديدة في حياة البرازيلي. Advertisements