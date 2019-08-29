رياضة | تاريخ مواجهات ريال مدريد مع باريس سان جيرمان (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات ريال مدريد مع باريس سان جيرمان (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في نسختها الحالية 2019-2020، نادي ريال مدريد أكثر الأندية الحاصلة على لقب البطولة "13 مرة" مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك ضمن المجموعة الأولى في البطولة، والتي ضمت كذلك كلً من كلوب بروج البلجيكي، وجالطة سراي بطل الدوري التركي.

البعض يتوقع بأن مهمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ستكون سهلة للعبور إلى الدور التالي، خاصة لكون الفريقين الآخريين، كلوب بروج وجالطة سراي أقل من ريال مدريد وباريس على مستوى الأمكانيات، ولكن كرة القدم لا تعترف أبدًا بهذه الأمور، وتبقى كل الحلول معلقة لحين الدخول إلى أرضية الملعب.

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وبكل تأكيد يتذكر الجميع آخر مواجهتين، بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، والتي نجح فيهم ريال مدريد في تجاوز النادي الباريسي من دور ال16 في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018، بعدما فاز على باريس ذهابًا وإيابًا، بنتيجة 3-1 في مباراة سنتياجو برنابيو، و2-1 في ملعب حديقة الأمراء.

ويشمل سجل مواجهات ريال مدريد مع باريس سان جيرمان 10 مباريات فقط، كان الغلبة فيهم للفريق الملكي، والذي إنتصر في 5 مباريات على نادي باريس سان جيرمان، في حين حسم التعادل مباراتين بين عملاقي إسبانيا وفرنسا، وفاز النادي الباريسي على ريال مدريد في ثلاث مرات فقط، كان أخرهما في تاريخ 1994/3/1 في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية، حيث حسمها الباريسون لصالحه بهدف نظيف.

ويطمح فريق المدرب زين الدين زيدان في تحقيق نتائج إيجابية في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ولما لا تحقيق إنجاز فريد من نوعه وحصد اللقب الرابع للنادي الملكي تحت إمارة المدرب الفرنسي، ليكون زيدان بذلك هو أول مدرب في تاريخ كرة القدم يفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات، في حالة حقق هذا الإنجاز.