رياضة | بعد قرعة دوري الأبطال.. تاريخ مواجهات برشلونة مع إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قرعة دوري الأبطال.. تاريخ مواجهات برشلونة مع إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقعت القرعة نادي برشلونة في المجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 وهي مجموعة الموت كما يجب أن يطلق عليها، حيث وقع البلوجرانا مع كلًا من بروسيا دورتموند الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى نادي سلافيا براج، وبحسب ما يراه البعض فإن هناك المنافسة على حصد بطاقتي التأهل من هذه المجموعة ستكون بين برشلونة وإنتر ميلان وكذلك بروسيا دورتموند.

برشلونة الذي حصد 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا من قبل، في حين حقق إنتر ميلان لقب البطولة في 3 مناسبات، ونجح دورتموند في حصد اللقب في مرة واحدة، أي إن هذه المجموعة لديها نحو 9 ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا، وربما هي واحدة من أكبر المجموعات في هذا الشأن.

Advertisements

خلال هذا التقرير سوف نستعرض سجل مواجهات برشلونة وإنتر ميلان في كلاكيت ثاني مرة، حيث وقع الفريقين في مجموعة واحدة في الموسم الماضي، وكان برفقتهما نادي توتنهام هوتسبير، وصعد من المجموعة نادي برشلونة في المركز الأول، وصعد توتنهام في المركز الثاني، وخرج إنتر ميلان من دور المجموعات وذهب إلى اليورباليج بعدما تحصل على المركز الثالث في المجموعة وقتها.

تاريخ مواجهات برشلونة وإنتر ميلان يقتصر على 10 مواجهات فقط، حيث فاز النادي الكتالوني في 6 مواجهات، في حين سيطر التعادل على ثلاث مواجهات، وفاز نادي إنتر ميلان في مباراة واحدة خلال لقاءات الفريقين سويًا.

أخر مباراة جمعت بين برشلونة وإنتر ميلان كانت في الموسم الماضي، في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وعندها فاز برشلونة بهدفين مقابل لاشيء على أرضية ميدانه، وفي لقاء العودة تعادل الفريقين بدون أهداف على أرضية ملعب إنتر ميلان في جوزيبي مياتزا، ليخرج إنتر ميلان من البطولة ويذهب إلى اليورباليج.