رياضة | ريال مدريد: لن نتحدث عن نيمار لنكون محترمين.. وفريقنا على أعلى مستوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد: لن نتحدث عن نيمار لنكون محترمين.. وفريقنا على أعلى مستوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف: "باريس سان جيرمان؟ إنه فريق قوي للغاية. هذه المباريات تمثل دافعاً كبيراً لنا. سيكون الأمر صعباً للغاية، لكن هذه البطولة صعبة للغاية".

وأضاف: "نيمار؟ نحن لا نريد التحدث عن لاعبين لا ينتمون إلى ريال مدريد. نريد أن نكون محترمين. أعتقد أن لدينا فريقاً رائعاً".

وأسفرت قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2019-2020 ، والتي أجريت اليوم الخميس في موناكو، عن المجموعات التالية: المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان الفرنسي- ريال مدريد الإسباني- كلوب بروج البلجيكي- جالطة سراي التركي. المجموعة الثانية: بايرن ميونخ الألماني- توتنهام الإنجليزي- أولمبياكوس اليوناني- ريد ستار بلجراد الصربي. المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي الإنجليزي- شاختار دونيتسك الأوكراني- دينامو زغرب الكرواتي- أتالانتا الإيطالي. Advertisements المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي- أتلتيكو مدريد الإسباني- باير ليفركوزن الألماني- لوكوموتيف موسكو الروسي. المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي- نابولي الإيطالي- سالزبورج النمساوي- جنك البلجيكي. المجموعة السادسة: برشلونة الإسباني- بروسيا دورتموند الألماني- انتر ميلان الإيطالي- سلافيا براغ التشيكي. المجموعة السابعة: زينيت سان بطرسبرغ الروسي- بنفيكا البرتغالي- ليون الفرنسي- لايبزج الألماني. المجموعة الثامنة: تشيلسي الإنجليزي- أياكس الهولندي- فالنسيا الإسباني- ليل الفرنسي. ووزعت الفرق ال32 المتأهلة لدور المجموعات إلى أربعة مستويات حيث ضمت كل مجموعة فريقا واحدا فقط من كل مستوى. وتنطلق فعاليات دور المجموعات لدوري الأبطال في 17 و18 سبتمبر المقبل فيما ستقام المباراة النهائية للبطولة بإسطنبول في 30 مايو 2020 .

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