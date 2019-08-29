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رياضة | عاجل - أول تعليق من بارتوميو

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - أول تعليق من بارتوميو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سئل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي الإسباني، عن البرازيلي لاعب باريس سان جيرمان والذي تدور حول مستقبله المفاوضات حتى الآن لنقله إلى ملعب "كامب نو" وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورد الرئيس الكتالوني بارتوميو على سؤال الصحفيين حول البرازيلي نيمار: "اليوم كانت القرعة"، في إشارة إلى قرعة دور المجموعات من بطولة نسخة 2020.

وعقد اليوم الخميس إجتماعاً بين مسؤولي برشلونة وباريس سان جيرمان حول نيمار وتشير تقارير إسبانية إلى أن الجانبين لم يصلوا لأي اتفاق حتى الآن بشأن اللاعب.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن المجموعات التالية :-

- المجموعة الأولي: باريس سان جيرمان -  كلوب بروج - جلطة سراي

- المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ - توتنهام - أولمبياكوس - النجم الأحمر

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- المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي - شاختار دونيتسك - دينامو زغرب - أتالانتا

- المجموعة الرابعة: يوفنتوس - أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن - لوموكتيف موسكو

- المجموعة الخامسة: - نابولي - سالزبورج النمساوي -  جينك البلجيكي

- المجموعة السادسة: برشلونة - بوروسيا دورتموند - إنتر ميلان -  سلافيا براج

- المجموعة السابعة: زينيت الروسي - بنفيكا - ليون -لايبزيج

- المجموعة الثامنة: - أياكس أمستردام - فالنسيا - ليل

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