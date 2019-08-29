رياضة | ننشر مواعيد دورى أبطال أوروبا من دور المجموعات حتي النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر مواعيد دورى أبطال أوروبا من دور المجموعات حتي النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم قرعة بطولة دورى أبطال أوروبا لموسم 2019_2020 فى العاصمة الفرنسية موناكو وأيضاً أقيم حفل تسليم جوائز الأفضل فى أوروبا لعام 2019.

ويقدم الخليج 365 الرياضي مواعيد مباريات البطولة منذ إنطلاقها يوم 17 سبتمبر المقبل وحتى المباراة النهائية التى ستقام يوم 30 مايو 2020 فى تركيا.

وستقام مباريات الجولة الأولى أيام : 17-18 سبتمبر

- الجولة الثانية : 1-2 أكتوبر

- الجولة الثالثة: 22-23 أكتوبر 2019

- الجولة الرابعة: 5-6 نوفمبر 2019

- الجولة الخامسة: 26-27 نوفمبر 2019

- الجولة السادسة: 10-11 ديسمبر 2019

دور ال 16 :

- القرعة: 16 ديسمبر 2019

- الذهاب: 18-19-25-26 فبراير

- الإياب: 10-11-17-18 مارس

دور ال 8 :

- القرعة: 20 مارس 2020

- الذهاب: 7-8 أبريل 2020

Advertisements

- الإياب: 14-15 أبريل 2020.

نصف النهائي :

- الذهاب: 28-29 أبريل 2020

- الإياب: 5_6 مايو 2020

المباراة النهائية :

ستقام على ملعب أتاتورك بإسطنبول بتركيا يوم 30 مايو 2020.

وأسفرت القرعة عن المجموعات الأتية :

المجموعة الأولي: باريس سان جيرمان - ريال مدريد - كلوب بروج - جلطة سراي

- المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ - توتنهام - أولمبياكوس - النجم الأحمر

- المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي - شاختار دونيتسك - دينامو زغرب - أتالانتا

- المجموعة الرابعة: يوفنتوس - أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن - لوموكتيف موسكو

- المجموعة الخامسة: ليفربول - نابولي - سالزبورج النمساوي - جينك البلجيكي

- المجموعة السادسة: برشلونة - بوروسيا دورتموند - إنتر ميلان - سلافيا براج

- المجموعة السابعة: زينيت الروسي - بنفيكا - ليون -لايبزيج

- المجموعة الثامنة: تشيلسي - أياكس أمستردام - فالنسيا - ليل

وتوج المدافع الهولندى فيرجيل فان دايك بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا 2019 ويعد هو أفضل لاعب هولندى يفوز بالجائزة وثانى لاعب من ليفربول بعد لاعب الوسط الإنجليزى ستيفن جيرارد الذى فاز بها عام 2005 بعد تتويج ليفربول.