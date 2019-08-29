قرعة دوري أبطال أوروبا 2020.. مجموعات نارية لكل الفرق

أقيمت اليوم الخميس قرعة دوري أبطال أوروربا 2020، لتحديد تقسيم الفرق المشاركة في النسخة الجديدة من أقوى بطولات العالم على 8 مجموعات، واختيار أحسن لاعب في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وأقيم حفل كبير للقرعة في مدينة موناكو بدولة فرنسا، ونستعرض معكم في هذا التقرير مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020 بحسب ما أسفرت عنه القرعة، التي نظمت بحضور أفضل لاعبين في العالم وهما ميسي وكريستيانو رونالدو كونهم مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في النسخة الماضية من دوري الأبطال.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2020

جرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 عن طريق تقسيم 32 فريق على 4 مستويات يضم كل مستوى منها 8 فرق، وكان التصنيف الأول مكون من الفائز بدوري ألطال أوروبا الموسم الماضي، وبطل الدوري الأوروبي، و6 فرق هي الفائزة بالدوريات الكبرى في أوروبا، وباقي المستويات على حسب نتائج الفرق.

تم وضع مجموعة كرات بداخل كل منها اسم فريق في 8 أواعي زجاجية يتم اختيار واحدة منها في كل مرة إلى أن يتم اختيار المجموعات الثمانية.

مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020

أسفرت القرعة عن وجود نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على رأس المجموعة الأولى بجانب ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، ومعهم ناديي كلوب بروج، وجالاتا سراي التركي.

أما المجموعة الثانية على رأسها الفائز بلقب الدوري الألماني بايرن ميونخ، ووصيف النسخة الماضية توتنهام الإنجليزي، بالإضافة إلى أولمبياكوس، وريد ستار.

الفائز بلقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وقع في المجموعة الثالثة التي وصفت بالسهلة لوجود فرق شاختار الأوكراني، ودينامو زغرب، وأتلانتا الإيطالي معه.

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من المجموعات الصعبة التي أسفرت عنها القرعة المجموعة الرابعة التي تضم يوفنتوس الإيطالي الفائز بالدوري الموسم الماضي، والفريق القوي أتليتكو مدريد الإسباني، وبايرن ليفركوزن الألماني، لوكوموتيف موسكو الروسي.

ووقع الفائز بالنسخة الماضية من دوري الأبطال ليفربول في المجموعة الخامسة بصحبة نابولي الإيطالي، وسالزبرج النمساوي، وجينك.

والفائز بلقب الدوري الإسباني برشلونة أوقعته القرعة مع وصيف الدوري الألماني وبروسيا دورتموند، وإنتر ميلان الإيطالي، وسلافيا براجا.

وجاءت المجموعة السابعة بدون فرق قوية وتضم أندية زينت الروسي، وبنفيكا اليوناني، وأوليمبك ليون الفرنسي، ولايبزيج الألماني

وتضم المجموعة الأخيرة والثامنة الفائز بالدوري الأوروبي تشيلسي، والفريق الذي خرج من قبل نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي أياكس أمستردام، وفالنسيا الإسباني، وأخيرا ليل الفرنسي.