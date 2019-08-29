شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ذهبيات جديدة لمصر بدورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كريم أيمن، ذهبية الجمباز على جهاز العقلة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب ويواصل الجمباز المصري تألقه في دورة الألعاب الإفريقية الحالية. Advertisements فيما نجح الرباع المصري محمد عبد العليم في إضافة ذهبيتين جديدتين لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب ونجح الرباع المصري في حصد ذهبيتي الكلين والمجموع في منافسات رفع الأثقال لوزن 96 كجم محطما الرقم الإفريقي. ورفع الرباع المصري 208 كجم في الكلين ليضرب الرقم الإفريقي السابق بوزن 207 كجم ويسحب اسمه بحروف من نور، وفي المجموع برقم 373 كجم وتوج اللاعب من قبل بذهبية الخطف بعدما رفع 165 كجم في وقت سابق.

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