شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن موافقة الجبلاية على استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الاتحاد السكندرى عن موافقة الاتحاد المصرى لكرة القدم على استقدام حكام أجانب لمباراة زعيم الثغر مع الزمالك، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد الإسماعيلية، فى دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.

وجاء بيان الاتحاد عبر موقعه الرسمى كالتالى:"وافق الاتحاد المصرى لكرة القدم على طلب نادى الاتحاد السكندرى لأستقدام طاقم تحيكم أجنبى للقاء الدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر أمام الزمالك عقب الاتفاق مع النادى الأبيض فى إطار العلاقات الطيبة بين الناديين وقد قامت بالفعل إدارة النادى بسداد مبلغ 12500 دولار لخزينة الاتحاد المصرى لكرة القدم تمثل الجزء الخاص بنادى الاتحاد السكندرى قيمة تكلفة استقدام طاقم التحكيم الاجنبى".