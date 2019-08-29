شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف سبب غياب اجاي وصالح جمعة عن مران الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفني للأهلي أن النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق غاب عن تدريبات اليوم، الخميس، بسبب تواجده في مسقط رأسه بنيجيريا بعدما حصل على إذن من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالسفر إلى نيجيريا في أجازة قصيرة.

وأوضح الجهاز الفني أن أجاي سينتظم في تدريبات الفريق خلال الـ48 ساعة المقبلة حسب تأكيدات اللاعب لسيد عبد الحفيظ قبل الرحلة السريعة.

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علي صعيد متصل، أشار الجهاز الفني للأهلى إلى أن صالح جمعة لاعب الفريق غاب عن تدريبات اليوم بسبب شعوره بـ"تقل" في العضلة الأمامية وهي إصابة بسيطة لن تمنعه من التدريبات طويلا.

ويستعد الأهلي لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية يوم 14 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا بغينيا.