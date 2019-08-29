شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور باسم على فى مران الأهلى رغم توقيعه للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر باسم على ظهير أيمن الاهلي السابق الذى إنتقل منذ ساعات للجونة على سبيل الإعارة في مران الفريق الأحمر مساء اليوم رغم إتمام إجراءات إنتقاله للنادي الساحلي منذ ساعات.

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يأتي ظهور باسم علي فى مران اليوم بالأهلى حيث أدى تدريبات تأهيلية على هامش المران للحفاظ على لياقته ومستواه لعدم تواجد فريق الجونة داخل مصر حالياً حيث يُقيم الفريق حالياً معسكراً خارجياً في سلوفينيا ومن المقرر أن يظهر باسم على في تدريبات الجونة عقب عودة الفريق من معسكره الخارجي وقام اللاعب بتمديد عقده مؤخراً مع الاهلي لمدة ثلاثة مواسم قبل أن يرحل على سبيل الإعارة للجونة لمدة موسماً.

فيما واصل مروان محسن مهاجم الأهلي انتظامه في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة وكان اللاعب قد ادي برنامجا تأهيليا خلال الأيام الماضية بعد انتظامه في التدريبات عقب انتهاء اجازة الزواج التي حصل عليها وشارك مروان محسن في تدريبات الكرة مساء اليوم وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.