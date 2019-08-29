الارشيف / اخبار الرياضه

ظهور باسم على فى مران الأهلى رغم توقيعه للجونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور باسم على فى مران الأهلى رغم توقيعه للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر باسم على ظهير أيمن الاهلي السابق الذى إنتقل منذ ساعات للجونة على سبيل الإعارة في مران الفريق الأحمر مساء اليوم رغم إتمام إجراءات إنتقاله للنادي الساحلي منذ ساعات.

 

Advertisements

يأتي ظهور باسم علي فى مران اليوم بالأهلى حيث أدى تدريبات تأهيلية على هامش المران للحفاظ على لياقته ومستواه لعدم تواجد فريق الجونة داخل مصر حالياً حيث يُقيم الفريق حالياً معسكراً خارجياً في سلوفينيا ومن المقرر أن يظهر باسم على في تدريبات الجونة عقب عودة الفريق من معسكره الخارجي وقام اللاعب بتمديد عقده مؤخراً مع الاهلي لمدة ثلاثة مواسم قبل أن يرحل على سبيل الإعارة للجونة لمدة موسماً.

 

فيما واصل مروان محسن مهاجم الأهلي انتظامه في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة وكان اللاعب قد ادي برنامجا تأهيليا خلال الأيام الماضية بعد انتظامه في التدريبات عقب انتهاء اجازة الزواج التي حصل عليها وشارك مروان محسن في تدريبات الكرة مساء اليوم وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظهور باسم على فى مران الأهلى رغم توقيعه للجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا