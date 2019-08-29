شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بعد التضامن.. ماذا قدم الزمالك والاتحاد مع الحكام الأجانب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامن مسئولو ناديى الزمالك والاتحاد السكندرى، سويًا فى طلب استقدام حكام أجانب لمباراتهما المقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن منافسات دور نصف نهائى كأس مصر، التى ستقام على ستاد الإسماعيلية، ليوافق اتحاد الكرة على طلب الناديين، يستعرض ”الخليج 365” نتائج الزمالك والاتحاد السكندرى مع الحكام الأجانب فى الموسم الماضى..

- الزمالك مع الحكام الأجانب الموسم الماضى

أدار 30 حكمًا أجنبيًا 30 مباراة للزمالك خلال الموسم الماضى خلال بطولة الكونفدرالية الإفريقية والبطولة العربية والدورى المصرى والسوبر المصرى السعودى، وكان من بينهم مباراتين أمام الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية، فاز الأبيض فى مباراة وهُزم فى الثانية.

- الهلال السعودى 1 الزمالك 2

البداية كانت مع الحكم فيلكس بريتش، الذى أدار مباراة الزمالك والهلال السعودى التى أقيمت على ستاد جامعة الملك سعود، فى إطار مباراة السوبر السعودى المصرى، وانتهى اللقاء بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

- القادسية الكويتى 0 الزمالك 0

أدار الجزائرى مهدى عبيد، مباراة الزمالك والقادسية الكويتى فى ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس زايد للأندية العربية، وتعادل الفريقين سلبيًا.

- الزمالك 1 القادسية الكويتى 1

فيما أدار الأردنى أدهم مخادمة، مباراة العودة بين الزمالك والقادسية الكويتى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

- الاتحاد السكندرى 0 الزمالك 1

أدار التونسى يوسف السرايرى، لقاء الزمالك والاتحاد السكندرى، فى ذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية، والتى انتهت لصالح الأبيض بهدف دون رد.

- الاتحاد 1 الزمالك 0

أما فى مباراة العودة بين الزمالك والاتحاد السكندرى، أدار المباراة تحكيميا العراقى على صباحى، فى اللقاء الذى شهد فوز زعيم الثغر فى الوقت الأصلى للمباراة بهدف دون رد، ليتأهل لدور ربع النهائى بعد فوزه بركلات الجزاء الترجيحية على الأبيض.

- الزمالك 7 القطن التشادى 0

أدار الحكم بريان تسوبوجا ميرو، لقاء الزمالك مع القطن التشادى، فى ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى شهدت فوز الأبيض بسبعة أهداف دون رد.

- القطن التشادى 2 الزمالك 0

فيما أدار الحكم بيانفينو سينكو، لقاء العودة بين القطن التشادى والزمالك فى البطولة الأفريقية والتى انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين دون رد.

- اتحاد طنجة المغربى 0 الزمالك 0

التقى الزمالك مع نظيره اتحاد طنجة المغربى فى ذهاب دور الـ 32 مكرر ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى ادارها الحكم سيلسو ألفاكاو، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

- الزمالك 3 اتحاد طنجة المغربى 1

فيما أدار الحكم فيكتور جوميز، لقاء العودة بين الزمالك واتحاد طنجة المغربى، والتى انتهت لصالح الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

- جورماهيا الكينى 4 الزمالك 2

تكرر اختيار الحكم سيلسو ألفاكاو، لإدارة مباراة جورماهيا الكينى والزمالك، فى إطار منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بالكونفدرالية، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين.

- الزمالك 1 نصر حسين داى 1

فيما أدار الحكم دانييل لاريا، مباراة الزمالك ونصر حسين داى، فى الجولة الثانية بدور المجموعات بالكونفدرالية، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

- الزمالك 1 بتروأتليتكو 1

وفى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، تعادل الزمالك مع بتروأتليكو الأنجولى بهدف لكل فريق، تحت قيادة الحكم بايدا دحان.

- بترو أتليتكو 0 الزمالك 1

فاز الزمالك على بترو أتليتكو بهدف دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية تحت قيادة الحكم باسيفيك ندابيهاوينيمانا.

- الزمالك 4 جورماهيا الكينى 0

كما فاز الزمالك على جورماهيا الكينى بأربعة أهداف دون رد، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية، تحت قيادة الحكم دانييل لاريا.

- نصر حسين داى 0 والزمالك 0

تعادل الزمالك مع نصر حسين داى الجزائرى سلبيا فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات وأدار المباراة تحكيميًا الحكم ماجيتي نداى.

Advertisements

- حسنية أغادير المغربى 0 الزمالك 0

فيما تعادل الزمالك سلبيًا مع حسنية أغادير المغربى، فى ذهاب دور ربع نهائى الكونفدرالية، تحت قيادة الحكم صادق السالمى.

- الزمالك 1 حسنية أغادير المغربى 0

فى إياب دور ربع النهائى من الكونفدرالية حقق الزمالك الفوز على حسنية أغادير المغربى بهدف دون رد، تحت قيادة الحكم هيلدر مارتينز دي كارفاليو.

- الزمالك 1 النجم الساحلى 0

فاز الزمالك على النجم الساحلى بهدف دون رد، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية، فى المباراة التى أدارها تحكيميًا الحكم جاني سيكازوى.

- الزمالك 0 النجم الساحلى 0

تعادل الزمالك مع النجم الساحلى سلبيا فى مباراة إياب نصف نهائى الكونفدرالية، فى المباراة التى أدراها تحكيميًا الحكم نجامبو ندالا.

- نهضة بركان المغربى 1 الزمالك 0

فى ذهاب نهائى الكونفدرالية هُزم الزمالك من نهضة بركان المغربى، فى المغرب بهدف دون رد، تحت قيادة الحكم جاني سيكازوى.

- الزمالك 1 نهضة بركان 0

فى إياب نهائى الكونفدرالية فاز الزمالك على نهضة بركان بهدف دون رد، ليحتكم الفريقين لركلات الجزاء الترجيحية التى حسمت تتويج الأبيض بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه، فى المباراة التى أدارها الحكم باملاك تيسيما ويسا.

- الزمالك 3 بيراميدز 3

أما فى منافسات الدورى الممتاز، فقد خاض الزمالك مباراته أمام بيراميدز فى الجولة التاسعة من منافسات البطولة المحلية تحت قيادة الحكم الأجنبى، جيانلوكا روكي، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.

- الزمالك 0 الأهلى 0

وتعادل الزمالك مع الأهلى سلبيا، فى قمة الدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة عشر، وتولى قيادة المباراة تحكيميًا الحكم إستفان كوفاكس.

- الزمالك 1 سموحة 0

فاز الزمالك على سموحة فى الجولة الـ24 من مسابقة الدورى الممتاز، بهدف دون رد، فى مباراة ادارها الحكم جواو بينهيرو.

- الإسماعيلى 0 الزمالك 2

فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، فاز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين دون رد، فيما أدار المباراة الحكم نوفاك سيموفيتش.

- بيراميدز 1 الزمالك 0

تلقى الزمالك الهزيمة من بيراميدز فى الجولة الـ26 من مسابقة الدورى الممتاز، بهدف دون رد، تحت قيادة الحكم هوبر نيلسن اولا.

- الزمالك 2 وادى دجلة 1

فى الجولة الـ29 من مسابقة الدورى الممتاز، فاز الزمالك على وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أدارها تحكيميًا تيهومير بيين.

- الزمالك 1 الإنتاج الحربى 1

فيما تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أدارها الحكم أناستاسيوس سيديروبولس.

- حرس الحدود 1 الزمالك 1

كما تعادل الزمالك مع حرس الحدود بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدورى الممتاز، تحت قيادة الحكم نوفاك سيموفيتش.

- الأهلى 1 الزمالك 0

فاز الأهلى على الزمالك فى الجولة الأخيرة من منافسات الدورى الممتاز بهدف دون رد، فى المباراة التى أدارها الحكم فيرينك كاراكو.

- الاتحاد مع الحكام الأجانب الموسم الماضى

بخلاف مباراتى الاتحاد السكندرى مع الزمالك فى البطولة العربية كان له مباراة واحدة بحكام أجانب أمام بيراميدز فى الدورى الممتاز، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى، والتى انتهت بهزيمة زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأدارها الحكم يونوت ماريوس أفرام.