شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 29 / 8 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 29 / 8 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها انتقال أيمن حفنى إلى مصر المقاصة بجانب استقرار أوباما على ارتداء قميص حفنى بعد رحيله بجانب استقدام حكام أجانب لمباراة الاتحاد السكندرى.

أيمن حفنى يغيب عن مران الزمالك تمهيدا للرحيل إلى المقاصة

تغيب أيمن حفنى، صانع ألعاب الزمالك، عن مران الفريق الذى أقيم اليوم على ملعب النادى، فى ظل اقتراب رحيله إلى مصر المقاصة خلال الساعات المقبلة، فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية. فيما أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية فى مباراة المقاصة مساء الأمس فى دور الثمانية لكأس مصر تدريبات استشفائية بالجيمانزيوم خلال مران الفريق اليوم، وأدى باقى اللاعبين تدريبات قوية فى الملعب تحت إشراف الصربي ميتشو المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون.

أيمن حفنى ينتقل لمصر المقاصة لمدة 3 مواسم مقبلة

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منح مسئولو الزمالك الاستغناء الخاص بأيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق الأبيض، إلى المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بناءً على رغبة اللاعب بالانضمام إلى النادى الفيومى. قرر يوسف أوباما، مهاجم الزمالك، ارتداء القميص رقم 14 خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأبيض عن قلعة ميت عقبة إلى مصر المقاصة وانتظم يوسف أوباما فى مران الزمالك اليوم، الخميس، لتجهيزه لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الأحد المقبل، بعد نهاية إيقافه لمدة 3 مباريات عقب طرده أمام الجونة والذى أبعده عن مباريات الفريق أمام الإسماعيلى والأهلى فى ختام الدورى ثم لقاء المقاصة بالأمس فى كأس مصر. الاتحاد السكندرى يعلن موافقة الجبلاية على استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك

أعلن نادى الاتحاد السكندرى عن موافقة الاتحاد المصرى لكرة القدم على استقدام حكام أجانب لمباراة زعيم الثغر مع الزمالك، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد الإسماعيلية، فى دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.

وجاء بيان الاتحاد عبر موقعه الرسمى كالتالى:"وافق الاتحاد المصرى لكرة القدم على طلب نادى الاتحاد السكندرى لأستقدام طاقم تحيكم أجنبى للقاء الدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر أمام الزمالك عقب الاتفاق مع النادى الأبيض فى إطار العلاقات الطيبة بين الناديين وقد قامت بالفعل إدارة النادى بسداد مبلغ 12500 دولار لخزينة الاتحاد المصرى لكرة القدم تمثل الجزء الخاص بنادى الاتحاد السكندرى قيمة تكلفة استقدام طاقم التحكيم الاجنبى".