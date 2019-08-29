عبد الله السعيد خارج قائمة بيراميدز أمام حرس الحدود وضم 19 لاعبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز 19 لاعباً لخوض لقاء حرس الحدود، المقرر له غداً الجمعة، في دور الثمانية ببطولة كأس مصر باستاد بتروسبورت وخرج من القائمة عبد الله السعيد وعبد الله بكري ومحمد فاروق للإصابة وأحمد دعدور حارس المرمى ومحمد فتحي ومحمود حماده وحسام إيفونا لأسباب فنية. Advertisements وضمت قائمة بيراميدز 19 لاعبا لخوض المباراة وهم: وضمت قائمة بيراميدز 19 لاعبا لخوض المباراة وهم: أحمد الشناوي ومهدي سليمان لحراسة المرمى وعمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وطارق طه ومحمد عطوة وعلي جبر وأحمد أيمن منصور للدفاع ونبيل عماد دونجا والبوركيني إيريك تراوري وأحمد توفيق والأوغندي عبده لومالا وإبراهيم حسن وإسلام عيسى وإبراهيم عادل للوسط وأحمد علي والغاني جون أنطوي ودودو الجباس للهجوم. كان بيراميدز تخطى عقبة طنطا في دور الـ32 بنتيجة 3-2 ثم عبر عقبة الأهلي في دور الـ16 بنتيجة 1-0.

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