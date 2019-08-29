شكرا لقرائتكم خبر عن مران الاهلي.. انتظام رمضان صبحي والثنائي المصاب يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

إنتظم رمضان صبحي لاعب الأهلي في تدريبات الكرة مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

وكان اللاعب قد أكتفي بأداء تدريبات بدنية بالجري حول الملعب علي هامش مران الفريق الجماعي خلال اليومين الماضيين قبل أن ينتظم اليوم في التدريبات الجماعية.

فيما واصل سعد سمير ومحمد محمود لاعبا الفريق تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة.

وقطع الثنائي شوطًا كبيرا في البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة حيث يعاني سعد سمير من الإصابة في ركبته في حين يعاني محمد محمود من الإصابة بالرباط الصليبي.