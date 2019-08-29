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رامى ربيعة يبتعد عن حسابات الأهلى فى رحلة غينيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية في الجهاز الفني للأهلي لاستبعاد رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر من رحلة غينيا لمواجهة كانوسبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

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ويعاني رامى ربيعة من شد في الخلفية يحتاج فترة أسبوعين على أقل تقدير للتعافي من الإصابة لذا استقر الأمر في الجهاز الفني على إراحة اللاعب من رحلة غينيا خاصة وأن السفر إلى غينيا سيكون شاقاً ومُرهقاً ومن الأفضل فنيا وبدنيا تجهيزه للمواجهات التالية.

 

ويلعب الاهلي مع بطل غينيا يوم 14 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا على أن تقام مباراة العودة بمصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجاري.

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