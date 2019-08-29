شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 29 / 8 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 29 / 8 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي: فيديو وصور.. مجلس الأهلي يواصل الطفرة الإنشائية بـ"المنطقة الترفيهية" يواصل مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، خطواته السريعة للحاق بكبار أندية العالم، ليس فقط على الصعيد الرياضى ولكن على الصعدين الإنشائى والخدمى، وذلك بعد الطفرة الإنشائية المتميزة التى شهدها مقر النادى بالجزيرة وفرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد.

مجلس الاهلي يفتتح المنطقة الترفيقية بفرع مدينة نصر (1) الخطيب يستعرض مع وفد الأهلي فى أوروبا مفاوضات المدرب الجديد بحث محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، مع وفد النادى الموجود حالياً فى أوروبا نتائج المفاوضات التى تمت خلال الساعات الماضية لحسم ملف المدرب الجديد للفريق. Advertisements واستعرض الخطيب، خلال محادثات هاتفية، ما أسفرت عنه مقابلات وفد الأهلى، الموجود حاليًا فى أوروبا، والذى يضم خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار؛ وفقًا للمعايير التى وضعتها اللجنة لانتقاء مدير فنى، يستطيع تحقيق طموحات جماهير الأهلى على كل المستويات. بعد إعارة باسم على.. الجونة يضم فريقا بالكامل من الأهلى بعد انتقال باسم على، ظهير أيمن فريق الأهلى، للجونة منذ ساعات بشكل رسمى على سبيل الإعارة لمدة موسماً أصبح هناك 11 لاعباً ينتمون للأهلى فى فريق الجونة الذى يُقيم حالياً معسكر خارجى فى سلوفينيا استعداداً للموسم الجديد. يخوض وفد الأهلي المتواجد فى أوروبا جولة جديدة من المفاوضات مع أحد المدربين المُرشحين لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 29 / 8 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.