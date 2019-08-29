ذهبية لماندي وفضية لنانسي وخاطر في الجمباز بدورة الألعاب الافريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب الجمباز في إضافة ذهبية وبرونزية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. ونجحت اللاعبة المصرية ماندي محمد في الحصول على ذهبية الجمباز الفني بعدما حققت ١٣.٣٠٠ نقطة وتوجت بالمركز الأول. فيما جاءت نانسي طمان في المركز الثاني وخطفت الفضية على نفس الجهاز بعدد نقاط ١٢.٢٣٣ نقطة. Advertisements فيما أضاف لاعب الجمباز المصري زياد خاطر ميدالية فضية جديدة لبعثة مصر ، ونجح لاعب الفراعنة في الحصول على المركز الثاني على جهاز المتوازي في منافسات فردي الأجهزة للرجال. وجاء اللاعب ثانيا على الحهاز بعدد ١٢.٣٧ نقطة ليحقق فضية جديدة للبعثة.

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