شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات سيف المبارزة يحصد ذهبية الألعاب الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف المنتخب المصري للسلاح ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. Advertisements وفاز منتخب السلاح للسيدات المكون من ناردين إيهاب ورودينا جعفر وآية مهدي وسارة نونو، بذهبية الفرق لسيف المبارزة. وفاز فريق السيدات المصري على نظيره التونسي في النهائي بنتيجة ٤٥ مقابل ٣٥ ليحصد سيدات الفراعنة الذهبية.

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