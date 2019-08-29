مصرع سائقة السيارات الأمريكية جيسي كومبس أثناء تحقيق حلمها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لقيت سائقة سيارات السباق الأمريكية جيسي كومبس، مصرعها في حادث تصادم بسرعة فائقة، وذلك أثناء محاولتها تسجيل رقم قياسي جديد في السرعة بأحد السباقات.

ووفقا لـ”رويترز” قالت أسرتها في بيان لها: إن جيسي كومبس البالغة من العمر 39 عاما، كانت تحاول نيل لقب أسرع امرأة على الأرض، إلا أنها توفيت وهي تتسابق في صحراء ألفورد وهي قاع جاف لبحيرة في جنوب شرق ولاية أوريجون.

البيان أضاف: كان أكبر حلم لجيسي أن تصبح أسرع امرأة على وجه الأرض، حلم سعت لتحقيقه منذ 2012.. كانت واحدة من الحالمين النادرين الذين لديهم الشجاعة لتحويل تلك الاحتمالات إلى حقيقة، ولقد رحلت عن تلك الأرض وهي تقود بسرعة أكبر من أي امرأة في التاريخ.

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جيسي كومبس، بدأت مسيرتها المهنية مصممة للسيارات السريعة، كما عملت مقدمة تلفزيونية لعدد من برامج السيارات من بينها “أول جيرلز جاراج”.. ووصفها صديقها المقرب وزميلها في الفريق تيري مادن بأنها “روح مدهشة”.. وأضاف على موقعه على “إنستجرام”: للأسف فقدناها في حادثة مروعة، كنت أول من وصل هناك وصدقوني فعلنا كل ما يمكن لبشر فعله لإنقاذها.

المتسابقة الراحلة سجلت محاولتها لكسر الرقم القياسي في سرعة القيادة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هدفها أن تتجاوز الرقم القياسي المسجل عام 1976 بالقيادة بسرعة 512 ميلا (حوالي 820 كيلومترا) في الساعة والذي حققته الأمريكية كيتي أونيل التي توفيت في نوفمبر الماضي.

وكتبت كومبس هذا الأسبوع على صفحتها على :إنستجرام”: قد يبدو من الجنون بعض الشيء التوجه مباشرة إلى خط النار.. من لديهم الإرادة هم من يحققون أمورا عظيمة، الناس يقولون إني مجنونة وأقول لهم شكرا.