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بحضور جماهيري كبير.. العدالة يواصل النتائج الإيجابية برباعية في ضمك

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الان تتابع بحضور جماهيري كبير.. العدالة يواصل النتائج الإيجابية برباعية في ضمك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 27 دقيقة - 9:00 م, 29 أغسطس 2019 م

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فاز العدالة على نظيره ضمك، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي ، بافتتاحية منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير للمحترفين.

يواصل فريق العدالة الصاعد حديثًا لدوري المحترفين عروضه القوية؛ حيث استهل مشوراه في البطولة بالتعادل الإيجابي مع الأهلي، في مباراة كان العدالة الأقرب فيها للفوز.

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