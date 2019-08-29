بحضور جماهيري كبير.. العدالة يواصل النتائج الإيجابية برباعية في ضمك

فاز العدالة على نظيره ضمك، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، بافتتاحية منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يواصل فريق العدالة الصاعد حديثًا لدوري المحترفين عروضه القوية؛ حيث استهل مشوراه في البطولة بالتعادل الإيجابي مع الأهلي، في مباراة كان العدالة الأقرب فيها للفوز.