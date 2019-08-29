أهلي جدة يتعاقد مع الجزائري البلايلي حتى 2022

جدة - عمرو شويل أعلن نادي أهلي جدة، اليوم، تعاقده مع لاعب كرة القدم الجزائري يوسف البلايلي قادمًا من الترجي الرياضي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لتغريدة على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، “أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري

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يوسف بلايلي (27 عاماً)، قادماً من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي”، دون الكشف عن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

وكان البلايلي من العناصر الأساسية التي ساهمت في تتويج المنتخب الجزائري بلقب كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر للمرة الثانية في تاريخ “محاربي الصحراء”.

وسبق للبلايلي اللعب مع فريق باب سويقة الذي توّج معه بلقب الدوري التونسي (3 مرات)، ودوري أبطال إفريقيا (مرتين)، والبطولة العربية.