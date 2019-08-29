الان تتابع “فان دايك” ينضم للسجل الذهبي لأفضل لاعب أوروبي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 54 دقيقة - 8:33 م, 29 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أصبح سادس لاعب انضم الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي لقائمة الفائزين بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب في العالم.

وتوج فان دايك اليوم الخميس بالجائزة للموسم الماضي 2018 / 2019 ليصبح سادس لاعب في السجل الذهبي للجائزة.

والقائمة التالية توضح أسماء الفائزين باللقب على مدار تاريخ الجائزة منذ 2011 وحتى الآن:

العام اللاعب الفائز بالجائزة النادي

2011 الأرجنتيني ليونيل ميسي برشلونة الإسباني

2012 الإسباني أندريس إنييستا برشلونة الإسباني

2013 الفرنسي فرانك ريبيري بايرن ميونخ الألماني

2014 البرتغالي كريستيانو رونالدو ريال مديد الإسباني

2015 الأرجنتيني ليونيل ميسي برشلونة الإسباني

2016 البرتغالي كريستيانو رونالدو ريال مدريد الإسباني

2017 البرتغالي كريستيانو رونالدو ريال مدريد الإسباني

2018 الكرواتي لوكا مودريتش ريال مدريد الإسباني

2019 الهولندي فيرجيل فان دايك ليفربول الإنجليزي

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