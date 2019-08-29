الان تتابع مواجهات نارية.. تعرف على قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في نسخة 2019-2020. وجاءت القرعة كالآتي: المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان – ريال مدريد – جلطة سراي. المجموعة الثانية: بايرين ميونخ – توتنهام – أوليمبياكوس – النجم الأحمر. المجموعة الثالثة: مانشسر سيتي – شاختار – دينامو زغرب – أتلانتا. Advertisements المجموعة الرابعة: يوفنتوس – أتليتكو مدريد – باير ليفركوزن – لوكومتيف موسكو. المجموعة الخامسة: ليفربول – نابولي – سالزبورج – جينيك. المجموعة السادسة: برشلونة – بوروسيا دورتموند – إنتر – سلافيا براج. المجموعة السابعة: زينيت – بنفيكا – ليون – لايبزيج. المجموعة الثامنة: تشيلسي – أياكس – فالنسيا – ليل. يذكر أنّ دور المجموعات سينطلق يوم 17 سبنمبر المقبل.

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