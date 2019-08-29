تركي آل الشيخ يعلن تعاقد ألميريا مع الأوروجوياني داروين نونيز

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلن تركي أل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، عن تعاقد فريقه مع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز.

وبات نونيز، اللاعب العاشر الذي ينضم لصفوف ألميريا، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements

وقال “آل الشيخ”، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الخميس: “مهاجم منتخب أوروجواي.. صفقة قوية ولاعب له مستقبل كبير إن شاء الله.. الصفقة العاشرة.. الحمدلله ناد ومدرب و10 لاعبين في أقل من ثلاثة أسابيع ما شاء الله”.

وانتقلت ملكية نادي ألميريا إلى “آل الشيخ” في مطلع الشهر الجاري، حيث تعاقد منذ ذلك الحين مع البرتغالي بيدرو إيمانويل، لتولي تدريب الفريق، كما أبرم العديد من الصفقات الهامة لتعزيز صفوف الفريق.

واستهل ألميريا، مسيرته في دوري الدرجة الثانية الإسباني بالفوز 3 / صفر على ضيفه الباسيتي، فيما تعادل 1 / 1 مع مضيفه راسينج سانتاندير.