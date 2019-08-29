الامارات | مهمة صعبة لبرشلونة في "أبطال أوروبا".. وليفربول يجدد حوار نابولي الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة صعبة لبرشلونة في "أبطال أوروبا".. وليفربول يجدد حوار نابولي الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا التي أجريت في إمارة موناكو في فرنسا، عن وضع برشلونة الإسباني في المجموعة السادسة والحديدية والتي ضمت بجواره كل من بروسيا دورتموند الألماني، وأنتر ميلان الإيطالي، وسلافيا براغ التشيكي، فيما جاءت مهمة حامل اللقب ليفربول الإنجليزي أقل صعوبة بعد أن وضعته القرعة في مواجهة متجددة مع نابولي الإيطالي وذلك لحساب المجموعة الخامسة التي ضمت بجوارهما كل من سالزبورغ النمساوي وغنك البلجيكي.

وتبدو مهمة حامل الرقم القياسي لدوري أبطال أوروبا فريق ريال مدريد لا تخلو من الصعوبة، بعد أن حل في المجموعة الأولى بجوار باريس سان جيرمان الفرنسي، وكلوب بروج البلجيكي، وغلطة سراي التركي.

Advertisements

وعلى صعيد المجموعة الثانية، حل بايرن ميونيخ على رأس مجموعة ضمت كل من توتنهام الإنجليزي، وأولمبياكوس اليوناني، والنجم الأحمر الصربي، فيما ترأس مانشستر سيتي الإنجليزي المجموعة الثالثة التي ضمت كل من شختار الأوكراني، ودينامو زغرب الكرواتي، والوافد الجديد أتلانتا الإيطالي

ويستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى خوض اختبار جديد أمام الجماهير الإسبانية، وذلك حين يخوض رونالدو برفقة ناديه يوفنتوس الإيطالي تحدي المجموعة الرابعة التي تضم بجواره فريق أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى فريقي بايرن ليفركوزن الألماني، ولوكومتيف موسكو الروسي.

وواصلت مفاجآت قرعة دوري أبطال أوروبا فرض نفسها، بعد أن وضعت فريق زينت الروسي على رأس المجموعة السابعة بجوار بنيفيكا البرتغالي، ولايزبيغ الألماني، وأولمبيك ليون الفرنسي، قبل أن يحل تشيلسي الإنجليزي على رأس المجموعة الثامنة والأخيرة والتي ضمت ايضاً أياكس أمستردام الهولندي، وفالنسيا الإسباني، وليل الفرنسي.