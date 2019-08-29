الامارات | الهولندي فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعبي أوروبا على حساب ميسي ورونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن الهولندي فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعبي أوروبا على حساب ميسي ورونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج نجم المنتخب الهولندي ونادي ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك بلقب أفضل لاعب في أوروبا، على حساب كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني.

ونجح فان دايك في التألق مع فريقه الإنجليزي على مدار الموسمين الماضيين، قبل أن يتوج تألقه بالفوز مع الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019.

وعلى الرغم من هيمنة النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على جوائز الكرة العالمية خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن فوز فان دايك مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا كان كفيلاً في منحه أصوات مدربي أندية أوروبا للفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة العجوز.