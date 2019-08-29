شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكام» تشعل الخلاف مبكرًا بين الزمالك والجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بطلب رسمى للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال اتحاد الكرة لتعيين طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباريات الفريق الكروى الأول المقبلة ببطولة كأس مصر، بداية من مباراة الاتحاد السكندرى، فى نصف نهائى البطولة المقررة الأحد المقبل على أرض ملعب استاد الإسماعيلية. وتضامنت إدارة الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، مع طلب الزمالك، وأعلنت رغبتها هى الأخرى فى استقدام حكام أجانب للمباراة، وأعلن الناديان اشتراطهما تعيين طاقم حكام أجنبى لمباراة نصف النهائى، وذلك إثر الأخطاء التحكيمية التى شهدتها مباراة الزمالك ومصر المقاصة وتغاضى الحكم عن احتساب أكثر من ضربة جزاء صحيحة. واتفق مسؤولو الزمالك والاتحاد السكندرى على ضرورة وحتمية تعيين طاقم تحكيم أوروبى دولى لمباراة نصف نهائى الكأس، وفجر مرتضى منصور، رئيس الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل برفضه القاطع لخوض مباراة الاتحاد إلا فى حالة تعيين الجبلاية لطاقم تحكيم أجنبى، مؤكدا أن اللجنة المؤقتة أمامها 3 أيام لمخاطبة الاتحادات الأوروبية لانتداب طاقم تحكيم للمباراة.

وقال منصور، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: الزمالك لن يستكمل بطولة كأس مصر إلا بحكام أجانب، معلنا رفضه لتعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام، مؤكدا أن الجواب بأن من عنوانه فى مباراة المقاصة أن الحكام لديهم توجه ومخطط ضد ناديه لإقصائه من البطولات، مؤكدا أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ودعوى قضائية ضد جمال الغندور للمطالبة بعزله ورحيله عن لجنة الحكام. أكد رئيس القلعة البيضاء أن الغندور معروف بانتمائه للأهلى وبالتالى لا يصح إطلاقا تعيينه فى هذا المنصب، فضلا عن عدائه الدائم للزمالك ورئيسه، مؤكدا أن وجود الغندور فى اللجنة يعنى أن الزمالك لن يخوض أى مباراة طوال تواجده فى منصبه، مطالبا عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة، بالتدخل وتعيين حكم آخر لرئاسة اللجنة يكون مشهودا له بالكفاءة والشفافية والحياد لتحقيق العدالة بين جميع الفرق. وتابع: كيف نأمن على فريقنا مع حكام يقودهم الغندور الذى قام بسبى فى رسائل من هاتفه الشخصى وتوعده للزمالك فى عدد من الرسائل بالوقوف ضده، مؤكدا أنه سيطلع عمرو الجناينى وأعضاء اللجنة الخماسية على هذه الرسائل وتهديداته ووعيده بالعمل ضد الزمالك فى فترة توليه اللجنة قبل ذلك، مشيرا إلى أن حقه الشخصى سيحصل عليه من الغندور بالقانون، لكنه لن يفرط فى حق الزمالك وجماهيره وسيقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه إيقاف مسيرة الأبيض هذا الموسم.

يأتى هذا على خلفية انتقاد مسؤولو الزمالك وجماهيره للحكم محمد معروف وتغاضيه عن احتساب ضربتى جزاء للأبيض فى مباراته، أمس الأول، أمام المقاصة، وسادت حالة من الغضب بين أعضاء الجهاز الفنى، بقيادة الصربى ميتشو، بسبب سوء التحكيم فى المباراة، وأبدى ميتشو اندهاشه من عدم التعاون بين الحكم الإضافى خلف مرمى المقاصة وبين حكم الساحة، وقال لمعاونيه كيف لم يقم الحكم الإضافى باحتساب ضربتى جزاء للزمالك رغم أنه فى مواجهة مباشرة لحظة عرقلة إمام عاشور ولحظة لمس مدافع المقاصة للكرة بيده وتغييره مسارها؟ فيما تسبب حكم المباراة فى أزمة خارج الحدود بعدما أشهر الكارت الأصفر للبديل مصطفى محمد دون أى سبب واضح، خصوصا أن اللاعب لم يبدر منه أى شىء، وقال أمير مرتضى، المشرف على الكرة، لم أصدق ما فعله الحكم، خصوصا فى إنذار مصطفى محمد، الذى لم يتحرك من مكانه ولم يوجه أى كلام للحكم أو الحكم الرابع، وقال: فوجئنا بالحكم يجرى نحو مقاعد البدلاء أمامنا ومرة واحدة قام بإشهار الكارت الأصفر للاعب وقال له بالحرف الواحد (أنا سمعتك)!، وتابع: أنا متواجد على مقاعد البدلاء، واللاعب لم يتحرك من مكانه ولم ينطق بكلمة واحدة، فماذا سمع معروف؟ ولماذا أنذره؟ وأشاد المشرف على الكرة بالروح الرائعة والأداء الجيد من اللاعبين أمام المقاصة، وخصوصا أحدث الصفقات إمام عاشور الذى نال إشادة الجهاز الفنى بعدما أثبت وجوده، مؤكدا أن الفريق مازال ينتظر المزيد من عاشور ومن كتيبة اللاعبين الجدد، وأثنى أمير مرتضى على دور اللاعبين القدامى طارق حامد وحمدى النقاز وساسى وعبد الله جمعة ومحمود علاء وحمدى الونش ومحمد عبدالغنى لاحتوائهم للاعبين الجدد، الأمر الذى ساهم فى إحداث التجانس والتأقلم سريعا بالفريق الذى نعول عليه للمنافسة على جميع البطولات. فى سياق متصل، يواصل الفريق استعداداته وتدريباته اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى الكأس.