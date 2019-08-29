شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز رسميًا بالدورة الإفريقية.. واحتفالية بكأس المركز الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسمت مصر، رسميًا، المركز الأول فى دورة الألعاب الإفريقية التى تستضيفها المغرب، وذلك قبل ختام الدورة بيومين، بعد أن ضاعفت الفرق فى الميداليات الذهبية بين أقرب منافسيها، جنوب إفريقيا. واختتمت، أمس، غالبية المنافسات، ولا يتبقى، اليوم الجمعة وغدًا السبت، سوى منافسات الكرة الطائرة واليد، فيما يُقام، مساء الغد، حفل الختام وتسليم مصر كأس المركز الأول.

وأقامت البعثة المصرية احتفالًا كبيرًا، أمس، بضمان الفوز بالمركز الأول، وخلال مثول الجريدة للطبع، كان الأبطال يسعون فى منافسات ألعاب: القوس والسهم، وألعاب القوى، والكانوى والكياك، والشطرنج، والسلاح، والجمباز، ورفع الأثقال، والمصارعة، واليد، والتنس الأرضى، وتنس الطاولة «فردى رجالًا وسيدات»، والملاكمة، والريشة الطائرة، لحصد أكبر عدد من الميداليات الذهبية أملًا فى تحطيم الرقم القياسى المسجل باسم مصر فى دورة الألعاب الماضية بالكونغو، برصيد 84 ميدالية ذهبية من إجمالى 216 ميدالية.

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ونجحت، أمس، ميار شريف فى تحقيق إنجاز تاريخى للتنس بالفوز بالميدالية الذهبية والتأهل كأول سيدة مصرية لأوليمبياد طوكيو، كما حصد زميلها محمد صفوت ذهبية الرجال وتأهلا معاً للأوليمبياد، وأشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، بالإنجاز الذى حققاه «ميار وصفوت». فيما فاز منتخب السلة بذهبية سلاح السابر، وأحرز زوجى الريشة الطائرة المركز الأول.

فيما واصلت بعثة رفع الأثقال إنجازها بالتربع على عرش القارة السمراء، وواصل الثنائى محمد إيهاب وسارة سمير هوايتهما فى حصد الميداليات الذهبية، فيما تُوِّجت الربّاعة بسمة إبراهيم بالميدالية الفضية فى منافسات رفع الأثقال، بعد حصولها على فضية الخطف فى وزن 59 كجم للسيدات، بعدما رفعت ثقلًا بوزن 88 كجم فى هذه المنافسة، كما حصدت فضيتى الكلين والمجموع فى منافسات وزن 59 كجم فى رفع الأثقال، ورفعت «بسمة» ثقلًا فى الكلين وزنه 114 كجم، وفى المجموع بوزن 202 كجم لتحصد الفضية، ليصبح عدد فضياتها فى الوزن 3 فضيات، وتُوِّجت الربّاعة المصرية إسراء أحمد بـ3 ميداليات، فضيتين فى الخطف والمجموع وبرونزية الكلين، فيما تُوِّجت الربّاعة المصرية نعمة سعيد بـ3 ميداليات أيضًا، ميداليتين برونزيتين فى الخطف والمجموع وفضية الخطف، ومؤخرًا حقق الربّاع المصرى مصطفى وحيد إبراهيم ميدالية جديدة، حيث تُوِّج بفضية الخطف فى منافسات وزن 73 كجم، بعدما رفع ثقلًا وزنه 138 كجم، ثم أضاف فضيتى الكلين والمجموع. وفى القوس والسهم، تصدّر المصريون الترتيب العام.

وفى الشطرنج، استطاع البطل أحمد عدلى أن يحرز ذهبية فردى الشطرنج السريع للرجال، واستطاعت شروق وفا أن تحرز ذهبية فردى الشطرنج السريع للسيدات، وحصل باسم سمير على الفضية. وفى السلاح، حقق علاء أبوالقاسم الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد فوزه فى المباراة النهائية على بطل تونس بنتيجة 15/5، وحقق محمد ماهر المركز الثالث والميدالية البرونزية، كما أحرزت سارة تامر فضية سلاح سيف المبارزة للسيدات، كما ذهبت البرونزية إلى بطلتنا، ناردين إيهاب. أما الرماية للمزدوج فقد حقق الراميان أحمد قمر وماجى العشماوى الميدالية الذهبية، كما فاز بالبرونزية الراميان أحمد توحيد زاهر وسوزان جابر. وفى ألعاب القوى، حققت بسنت حميدة الميدالية البرونزية والمركز الثالث فى سباق 100 متر «عدو»، أما محمد مجدى فقد أحرز فضية دفع الجُلّة فى ألعاب القوى بمسافة 20.85 متر، بينما ذهبت البرونزية إلى بطلنا مصطفى عمرو بمسافة 20.74 متر، كما حقق مصطفى رمضان فضية مسابقة العشارى المركب فى منافسات ألعاب القوى.