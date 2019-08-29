شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دوري أبطال أوروبا: صدام مبكر بين الريال وسان جيرمان وليفربول يصطدم بنابولي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجريت، مساء اليوم، قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2019-2020 في مدينة موناكو مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وجاء المجموعات كالتالي:
المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان، ريال مدريد، كلوب بروج، جالطة سراي.
المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ، توتنهام، أولمبياكوس، ريد ستار.
المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي، شاختار دونتسك، دينامو زغرب، أتلانتا.
المجموعة الرابعة: يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، لوكومتيف موسكو.
المجموعة الخامسة: ليفربول، نابولي، ريد بول سالزبورج، جينك.
المجموعة السادسة: برشلونة، بوروسيا دورتموند، إنتر ميلان، سلافيا براج.
المجموعة السابعة: زينيت سان بطرسبرج، بنفيكا، أولمبيك ليون، لايبزيج.
المجموعة الثامنة: تشيلسي، أياكس، فالنسيا، ليل.
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