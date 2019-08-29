شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك يحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا من ميسي ورونالدو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد المدافع الهولندي فيرجل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، جائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد صراع مع الثنائي ميسي ورونالدو.
وحصل فان دايك على بطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول موسم 2018-2019، وأيضًا الوصول إلى المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي للمنتخبات.
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