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فان دايك يحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا من ميسي ورونالدو

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد المدافع الهولندي فيرجل فان دايك، مدافع فريق الإنجليزي لكرة القدم، جائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد صراع مع الثنائي ميسي ورونالدو.

وحصل فان دايك على بطولة مع فريقه ليفربول موسم 2018-2019، وأيضًا الوصول إلى المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي للمنتخبات.

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